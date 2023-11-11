Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

2 Tersangka Teroris Sayap Kanan Ditahan, Dituduh Rencanakan Serangan Bom dan Hasut Kekerasan

Susi Susanti , Jurnalis-Sabtu, 11 November 2023 |16:32 WIB
2 Tersangka Teroris Sayap Kanan Ditahan, Dituduh Rencanakan Serangan Bom dan Hasut Kekerasan
Belgia tahan 2 tersangka teroris sayap kanan (Foto: AFP)
A
A
A

BELGIA - Polisi anti-terorisme di Belgia telah menahan dua tersangka anggota kelompok sayap kanan yang dituduh merencanakan serangan bom dan menghasut kekerasan.

Jaksa mengatakan kedua tersangka itu yakni seorang pria dan seorang wanita berusia awal 20-an, ditangkap setelah serangkaian penggerebekan di rumah-rumah di Diepenbeek dan Ostende.

Satu rumah berisi sejumlah besar memorabilia dan bendera Nazi.

Tuduhan terhadap keduanya termasuk merekrut orang dengan tujuan melakukan kejahatan teroris.

Mereka juga dicurigai "mempersiapkan tindakan teroris".

Menurut badan kejahatan Uni Eropa, Europol, penggerebekan di Belgia adalah bagian dari operasi Eropa melawan terorisme sayap kanan yang juga mencakup penggerebekan di Kroasia, Jerman, Lituania, Rumania dan Italia.

Secara keseluruhan, lima orang ditangkap dan tujuh lainnya diinterogasi di berbagai negara.

Dua orang yang ditahan oleh polisi Belgia telah diidentifikasi sebagai Daan C, lahir pada 2000, dan Kayley W, lahir pada 2002.

