Pedagang di Lampung Tewas Bersimbah Darah Usai Berkelahi dengan Temannya

PESAWARAN - Seorang pria bernama Aan (47) tewas bersimbah darah usai berkelahi dengan pelaku berinisial F, di Pasar Tradisional Gedong Tataan, Pesawaran, Sabtu (11/11/2023) pagi.

Korban merupakan warga Desa Sukadadi Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran yang merupakan seorang pedagang di pasar tersebut.

Salah seorang pengunjung pasar, Adi mengatakan, peristiwa itu terjadi secara tiba-tiba dan berlangsung cepat.

Menurut dia, pelaku yang tiba di pasar dengan membawa senjata tajam (sajam) langsung mendatangi korban dan mengajak berkelahi. Pelaku yang membawa sajam seketika menikam korban.

“Jadi pelaku ini datang membawa senjata tajam kemudian langsung berkelahi dan menikam korban hingga meninggal,” ujar Adi.

Adi menuturkan, dia tidak mengetahui pasti penyebab dari perkelahian tersebut. Namun Adu menyebut pelaku dan korban saling mengenal.