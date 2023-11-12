Gunung Berapi Islandia, Keadaan Darurat Diumumkan Usai Serangkaian Gempa Terjadi

ISLANDIA – Islandia telah mengumumkan keadaan darurat setelah serangkaian gempa bumi yang menimbulkan kekhawatiran akan letusan gunung berapi.

Pihak berwenang telah memerintahkan ribuan orang yang tinggal di kota barat daya Grindavík untuk mengungsi sebagai tindakan pencegahan.

Kantor Meteorologi Islandia (IMO) mengatakan ada risiko besar terjadinya letusan di atau dekat semenanjung Reykjanes.

IMO mengatakan kemungkinan terjadinya letusan meningkat sejak pagi hari.

Menurut pernyataan itu, letusan bisa terjadi kapan saja dalam beberapa hari ke depan.

Ribuan guncangan telah tercatat di sekitar gunung berapi Fagradalsfjall di dekatnya dalam beberapa pekan terakhir.

Mereka terkonsentrasi di Semenanjung Reykjanes di Islandia, yang tidak aktif akibat aktivitas gunung berapi selama 800 tahun sebelum letusan pada 2021.

Dalam sebuah pernyataan pada Sabtu (11/11/2023), badan tersebut mengatakan terowongan magma, atau batuan cair, yang membentang ke timur laut melintasi Grindavik dan sekitar 10 km (enam mil) lebih jauh ke daratan, diperkirakan memiliki kedalaman kurang dari 800 meter, dibandingkan dengan 1.500 meter pada masa sebelumnya.