Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Gunung Berapi Islandia, Keadaan Darurat Diumumkan Usai Serangkaian Gempa Terjadi

Susi Susanti , Jurnalis-Minggu, 12 November 2023 |17:03 WIB
Gunung Berapi Islandia, Keadaan Darurat Diumumkan Usai Serangkaian Gempa Terjadi
Islandia umumkan keadaan darurat usai serangkaian gempa terjadi (Foto: BBC)
A
A
A

ISLANDIA Islandia telah mengumumkan keadaan darurat setelah serangkaian gempa bumi yang menimbulkan kekhawatiran akan letusan gunung berapi.

Pihak berwenang telah memerintahkan ribuan orang yang tinggal di kota barat daya Grindavík untuk mengungsi sebagai tindakan pencegahan.

Kantor Meteorologi Islandia (IMO) mengatakan ada risiko besar terjadinya letusan di atau dekat semenanjung Reykjanes.

IMO mengatakan kemungkinan terjadinya letusan meningkat sejak pagi hari.

Menurut pernyataan itu, letusan bisa terjadi kapan saja dalam beberapa hari ke depan.

Ribuan guncangan telah tercatat di sekitar gunung berapi Fagradalsfjall di dekatnya dalam beberapa pekan terakhir.

Mereka terkonsentrasi di Semenanjung Reykjanes di Islandia, yang tidak aktif akibat aktivitas gunung berapi selama 800 tahun sebelum letusan pada 2021.

Dalam sebuah pernyataan pada Sabtu (11/11/2023), badan tersebut mengatakan terowongan magma, atau batuan cair, yang membentang ke timur laut melintasi Grindavik dan sekitar 10 km (enam mil) lebih jauh ke daratan, diperkirakan memiliki kedalaman kurang dari 800 meter, dibandingkan dengan 1.500 meter pada masa sebelumnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/03/406/3016764/blue_lagoon_islandia-oJA7_large.JPG
Wisata Populer di Islandia Blue Lagoon Tutup Imbas Letusan Gunung Berapi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/18/18/2984802/gunung-berapi-kembali-meletus-islandia-umumkan-keadaan-darurat-WVcYJ6S4XL.jpg
Gunung Berapi Kembali Meletus, Islandia Umumkan Keadaan Darurat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/09/18/2967797/gunung-berapi-islandia-meletus-pemerintah-umumkan-keadaan-darurat-SF97w9urCH.jpg
Gunung Berapi Islandia Meletus, Pemerintah Umumkan Keadaan Darurat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/01/18/2963964/wanita-ini-rambutnya-mendadak-beku-seperti-es-di-suhu-minus-9-derajat-0338EcRsFA.jpg
Wanita Ini Rambutnya Mendadak Beku Seperti Es di Suhu Minus 9 Derajat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/16/18/2955633/aliran-lava-gunung-api-islandia-melambat-usai-hancurkan-beberapa-rumah-Vavjzw7s5E.jpg
Aliran Lava Gunung Api Islandia Melambat Usai Hancurkan Beberapa Rumah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/15/18/2955022/gunung-berapi-islandia-erupsi-hebat-lava-mengalir-ke-kota-D0DjJBEzhq.jpg
Gunung Berapi Islandia Erupsi Hebat, Lava Mengalir ke Kota
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement