HOME NEWS NUSANTARA

4 Fakta Pasukan Elite TNI Kontak Tembak dengan KKB, Sejumlah Barang Disita

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Minggu, 12 November 2023 |04:42 WIB
4 Fakta Pasukan Elite TNI Kontak Tembak dengan KKB, Sejumlah Barang Disita
Pasukan elite TNI baku tembak dengan KKB dan sita sejumlah barang. (Ist)
A
A
A

PAPUA TENGAH - Prajurit TNI dari Satgas Batalyon Infanteri Raider 300/Braja Wijaya baku tembak dengan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Teroris, di Gome, Kabupaten Puncak, Papua Tengah.

Berikut fakta baku tembak pasukan elite Raider TNI AD dengan KKB teroris, sebagaimana dirangkum pada Minggu (12/11/2023) :

1. Terima Laporan

Kepala Penerangan Kogabwilhan III Kolonel Czi Gusti Nyoman Suriastawa menjelaskan awal mula kontak tembak. Awalnya pihaknya mendapat laporan dari masyarakat mengenai adanya gerak-gerik orang mencurigakan.

Pihaknya mendapatkan informasi bila di salah satu honai yang ada di wilayah Tanah Merah terdapat sekelompok orang yang tidak dikenal dengan gelagat yang mencurigakan akan melakukan gangguan keamanan.

2. Cek Lokasi

Menindaklanjuti laporan itu, pihaknya mengerahkan pasukan untuk mengecek ke lokasi.

“Untuk mengamankan wilayah itu kemudian diperintahkan Danpos Gome Lettu Inf Reza Pahlawan bersama tiga tim untuk melaksanakan pemeriksaan dan pengecekan di wilayah Tanah Merah,” ujarnya.

Halaman:
1 2
      
Topik Artikel :
tni tni ad KKB Teroris KKB
