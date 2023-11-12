Advertisement
HOME NEWS JATENG

Bersama Warga, Relawan Ganjar Wujudkan Kepedulian Bangun Rumah Gerabah di Purworejo

Arief Setyadi , Jurnalis-Minggu, 12 November 2023 |23:06 WIB
Bersama Warga, Relawan Ganjar Wujudkan Kepedulian Bangun Rumah Gerabah di Purworejo
Pena Mas Ganjar bersama warga bangun rumah gerabah di Purworejo (Foto: Ist)
A
A
A

PURWOREJO - Sukarelawan Bakal Calon Presiden (Bacapres) Ganjar Pranowo mendirikan rumah gerabah untuk warga di Desa Tanjungrejo, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah.

Sukarelawan yang tergabung dalam Pergerakan Generasi Alumni Muda dan Akademisi dari Undip, Unnes, dan UNS (Pena Mas) Dukung Ganjar menekankan bahwa aksi tersebut merupakan wujud kepedulian simpatisan Ganjar Pranowo tersebut kepada warga yang sangat membutuhkan adanya wadah untuk menyimpan perkakas milik warga desa.

Menurut Koordinator Pusat Pena Mas Ganjar, Reza Abdurrakhman pembangunan rumah gerabah dilakukan atas dasar permintaan warga sekitar.

"Rumah gerabah ini memang permintaan dari warga kami coba berkolaborasi dengan masyarakat kemudian kita merumuskan satu bantuan yang memang diminta oleh masyarakat kita hadir di situ kita support itu," ujar Reza dalam keterangannya, Sabtu 11 November 2023.

Rumah gerabah tersebut nantinya akan dijadikan wadah penyimpanan tempat perkakas milik desa. Di mana, perkakas itu biasanya bakal digunakan untuk keperluan hajatan atau perayaan lainnya.

Pembuatan rumah gerabah dilakukan bersama warga. Semua saling bahu-membahu. Warga juga diajak Pena Mas Dukung Ganjar untuk bersih-bersih lingkungan. Lewat kegiatan itu, Pena Mas Dukung Ganjar ingin membangkitkan semangat gotong royong warga sekitar.

Halaman:
1 2
      
