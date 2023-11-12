Wanita yang Rampok dan Bacok Bos Hotel di Ponorogo Ditangkap

PONOROGO - Yuni Musaat atau YM, perempuan berumur 36 tahun ini digelandang petugas Polres Ponorogo. Ia diduga merupakan pelaku perampokan dan pembacokan bos hotel di wisata Telaga Ngebel Ponorogo.

Ibu satu anak, warga Desa Kemiri, Kecamatan Jenangan Ponorogo ini mengaku merampok karena terlilit utang Rp2 juta. Semua aksi yang dilakukannya sudah direncanakan.

Pelaku hafal situasi hotel karena sering check in di hotel tersebut. Awalnya, pelaku hanya merampas perhiasan korban dan mengancam dengan senjata tajam.

Lantaran korban melawan, pelaku membacok leher dan tangan korban dengan pisau yang sudah disiapkan. Pelaku berhasil membawa kalung dan dua cincin milik korban. Emas hasil curian digadaikan.

Kapolres Ponorogo AKBP Wimboko mengatakan, sepekan lalu, aksi perampokan terjadi salah hotel di kawasan wisata Telaga Ngebel Ponorogo. Kasmirah, pemilik hotel menjadi korban perampokan dan pembacokan dengan luka serius di wajah, punggung dan leher.