Polisi Kantongi Ciri-Ciri Pelaku Perampokan Toko Emas di Bojonegoro

BOJONEGORO - Polisi mengklaim telah mengantongi ciri-ciri pelaku perampokan toko emas di Bojonegoro. Ciri-ciri pelaku ini terungkap dari hasil olah tempat kejadian perkara (TKP) dan penyelidikan di sekitar lokasi kejadian di Pasar Klepek, Sukosewu, Kabupaten Bojonegoro.

"Sedang kami lakukan pengejaran. Mohon doanya semoga cepat terungkap. Kami sudah mengantongi ciri-ciri pelaku," kata Kasatreskrim Polres Bojonegoro, AKP Fahmi Amarullah dikonfirmasi pada Selasa petang (31/10/2023).

Menurut Fahmi, aksi perampokan toko emas pada Senin pagi kemarin terekam di salah satu kamera CCTV Puskesmas Sukosewu, yang berada tak jauh dari Pasar Klepek, Sukosewu, Kabupaten Bojonegoro.

"Kami mendapatkan ciri pelaku salah satunya dari rekaman cctv,” ucap dia kembali.

Sementara itu, Kapolres Bojonegoro AKBP Rogib Triyanto mengungkapkan, pihaknya kini berkoordinasi dengan Polda Jawa Timur untuk melakukan penyelidikan lebih intensif pasca aksi perampokan emas seberat 1 kilogram ini. Pihaknya sendiri telah melakukan olah TKP dan memeriksa sejumlah saksi-saksi di lokasi kejadian.