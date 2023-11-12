Longsor Terjadi di Bungbulang Garut, 1 Gudang Hancur

GARUT - Satu bangunan gudang di Kecamatan Bungbulang, Kabupaten Garut, hancur saat tanah longsor terjadi Minggu (12/11/2023) siang.

Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa longsor di Kampung Pangkalan RT02 RW15, Desa Bungbulang, Kecamatan Bungbulang tersebut.

Longsor di wilayah itu terjadi karena luapan air yang cukup deras pada salah satu saluran akibat sumbatan batu dan sampah. Akibatnya, bangunan gudang berukuran 6x4 meter persegi di Kampung Pangkalan hancur.

"Kejadian longsor terjadi pukul 13.30 WIB. Tidak ada korban jiwa, hanya satu gudang milik warga hancur," kata Kapolsek Bungbulang, AKP Usep.

BACA JUGA: Satgas DPUPR Diterjunkan Tangani Dua Titik Longsor di Depok

Selain sumbatan sampah dan batu, ia menambahkan, meluapnya saluran air dipicu oleh guyuran hujan deras yang terjadi di wilayah Kecamatan Bungbulang. Sebagai antisipasi bencana serupa, AKP Usep meminta warga agar membersihkan tumpukan sampah pada setiap saluran air guna menghindari terjadinya penyumbatan.

"Mengimbau warga agar selalu melaporkan setiap bencana yang terjadi untuk menghindari hal yang tidak diinginkan. Kecepatan dan penanganan yang tepat dapat meminimalisir dampak dari bencana itu sendiri," ujarnya.

(Arief Setyadi )