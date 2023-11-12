Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JABAR

Longsor Terjadi di Bungbulang Garut, 1 Gudang Hancur

Fani Ferdiansyah , Jurnalis-Minggu, 12 November 2023 |21:27 WIB
Longsor Terjadi di Bungbulang Garut, 1 Gudang Hancur
Longsor di Garut (Foto: Fani Ferdiansyah)
A
A
A

GARUT - Satu bangunan gudang di Kecamatan Bungbulang, Kabupaten Garut, hancur saat tanah longsor terjadi Minggu (12/11/2023) siang.

Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa longsor di Kampung Pangkalan RT02 RW15, Desa Bungbulang, Kecamatan Bungbulang tersebut.

Longsor di wilayah itu terjadi karena luapan air yang cukup deras pada salah satu saluran akibat sumbatan batu dan sampah. Akibatnya, bangunan gudang berukuran 6x4 meter persegi di Kampung Pangkalan hancur.

"Kejadian longsor terjadi pukul 13.30 WIB. Tidak ada korban jiwa, hanya satu gudang milik warga hancur," kata Kapolsek Bungbulang, AKP Usep.

Selain sumbatan sampah dan batu, ia menambahkan, meluapnya saluran air dipicu oleh guyuran hujan deras yang terjadi di wilayah Kecamatan Bungbulang. Sebagai antisipasi bencana serupa, AKP Usep meminta warga agar membersihkan tumpukan sampah pada setiap saluran air guna menghindari terjadinya penyumbatan.

"Mengimbau warga agar selalu melaporkan setiap bencana yang terjadi untuk menghindari hal yang tidak diinginkan. Kecepatan dan penanganan yang tepat dapat meminimalisir dampak dari bencana itu sendiri," ujarnya.

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Longsor di Garut Garut longsor
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/337/3185921/longsor_banjarnegara-NTQj_large.jpg
Operasi Pencarian Dihentikan, 11 Korban Longsor Banjarnegara Tidak Ditemukan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/337/3185701/longsor-sBWq_large.jpg
Operasi SAR Terakhir, Pencarian Korban Longsor Banjarnegara Difokuskan di Sektor C
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/337/3185651/longsor-0m7j_large.jpg
916 Personel Gabungan Dikerahkan Cari 16 Korban Longsor Banjarnegara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/340/3185140/longsor-wEKs_large.jpg
Longsor Banjarnegara, Dua Korban Tewas Kembali Ditemukan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/340/3184916/longsor-EiM4_large.jpg
Longsor Banjarnegara: 10 Orang Meninggal, 18 dalam Pencarian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/340/3184670/longsor-3tuQ_large.jpg
Update Longsor Banjarnegara: 3 Orang Meninggal, 25 Lainnya Hilang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement