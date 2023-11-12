Dikendalikan Napi, Ladang Ganja 150 Hektare Ditemukan di Sumut!

MADINA - Kapolda Sumatera Utara bersama Pangdam 1 Bukit Barisan memimpin langsung pemusnahan ladang ganja seluas 150 hektare yang terdapat di 18 titik di perbukitan Tor Sihite, Mandailing Natal, Sumatera Utara.

Penemuan ladang ganja skala besar ini berkat penggunaan teknologi satelit dan terungkap pula sejumlah ladang ganja yang ditemukan petugas dikendalikan oleh seorang narapidana yang mendekam di Lapas Padang, Sumatera Barat.

Dengan menaiki helikopter, Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Agung Setya Imam Efendi bersama Pangdam 1 Bukit Barisan Mayjen TNI Mohammad Hasan Hasibuan memantau langsung sejumlah titik ladang ganja yang ditemukan berkat bantuan teknologi satelit di kawasan perbukitan Tor Sihite, Mandailing Natal, Sumatera Utara.

Benar saja dari pantauan udara ditemukan hamparan ladang ganja di beberapa lokasi yang tersembunyi di antara rimbunnya hutan.

Ratusan personel pun diterjunkan untuk memberantas ladang ganja yang siap panen tersebut. Penemuan ladang ganja kali ini sekaligus mengungkap beberapa pelaku mulai dari bandar atau pemilik ladang, kurir hingga para pengedarnya.