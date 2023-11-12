Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS SUMUT

Dikendalikan Napi, Ladang Ganja 150 Hektare Ditemukan di Sumut!

Ahmad Husein Lubis , Jurnalis-Minggu, 12 November 2023 |04:30 WIB
Dikendalikan Napi, Ladang Ganja 150 Hektare Ditemukan di Sumut!
Ladang ganja ditemukan di Sumut (Foto: Ahmad Husein Lubis)
A
A
A

MADINA - Kapolda Sumatera Utara bersama Pangdam 1 Bukit Barisan memimpin langsung pemusnahan ladang ganja seluas 150 hektare yang terdapat di 18 titik di perbukitan Tor Sihite, Mandailing Natal, Sumatera Utara.

Penemuan ladang ganja skala besar ini berkat penggunaan teknologi satelit dan terungkap pula sejumlah ladang ganja yang ditemukan petugas dikendalikan oleh seorang narapidana yang mendekam di Lapas Padang, Sumatera Barat.

Dengan menaiki helikopter, Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Agung Setya Imam Efendi bersama Pangdam 1 Bukit Barisan Mayjen TNI Mohammad Hasan Hasibuan memantau langsung sejumlah titik ladang ganja yang ditemukan berkat bantuan teknologi satelit di kawasan perbukitan Tor Sihite, Mandailing Natal, Sumatera Utara.

Benar saja dari pantauan udara ditemukan hamparan ladang ganja di beberapa lokasi yang tersembunyi di antara rimbunnya hutan.

Ratusan personel pun diterjunkan untuk memberantas ladang ganja yang siap panen tersebut. Penemuan ladang ganja kali ini sekaligus mengungkap beberapa pelaku mulai dari bandar atau pemilik ladang, kurir hingga para pengedarnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/338/3185468/narkoba-owBq_large.jpg
Polisi Gagalkan Peredaran 1 Kg Narkoba di Bekasi, 2 Orang Ditangkap
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/340/3185200/tni-FoEh_large.jpg
TNI Sita Ratusan Ribu Ekstasi dalam Nissan X-Trail yang Kecelakaan, Barbuk Diserahkan ke Polisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/18/3184559/claudia-rYox_large.jpg
Presiden Meksiko Tolak Campur Tangan Militer AS Terhadap Kartel Narkoba
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/337/3182662/bnn-yGhS_large.jpg
BNN Gelar Operasi Narkoba Besar-besaran di Seluruh Indonesia, Ribuan Orang Ditangkap!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/337/3181962/penjara-QLPO_large.jpg
2 WN Inggris Napi Kasus Narkoba Dipindahkan ke Negaranya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/338/3181927/narkoba-yakd_large.jpg
Polisi Tangkap Bandit Narkoba di Kemayoran, Ribuan Butir Ekstasi Disita
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement