Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NEWS

Perindo Sumsel Gelar Konsolidasi, Caleg Dapat Arahan Dongkrak Suara

Dede Febriansyah , Jurnalis-Senin, 13 November 2023 |19:41 WIB
Perindo Sumsel Gelar Konsolidasi, Caleg Dapat Arahan Dongkrak Suara
DPW Partai Perindo Sumsel gelar konsolidasi (Foto: MPI)
A
A
A

PALEMBANG - Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Perindo Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) menggelar rapat koordinasi dan konsolidasi terkait struktur dan konsolidasi calon anggota legislatif (Caleg) DPR RI, DPRD provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dalam wilayah Dapil Sumsel I DPR RI.

Ketua DPW Perindo Sumsel, Febuar Rahman mengatakan, bahwa para Caleg Perindo khususnya dalam wilayah Dapil I Sumsel DPR RI disambut dengan sangat antusias.

"Dalam rakor dan konsolidasi ini, para Caleg dari partai bernomor urut 16 dalam Pemilu 2024 diberi arahan untuk pemenangan dalam pesta demokrasi 2024 mendatang," ujar Febuar, Senin (13/11/2023).

Menurut Febuar Rahman, kesiapan para Caleg dalam wilayah Dapil I Sumsel DPR RI hingga saat ini sudah sangat baik dan diharapkan dapat berdampak positif terhadap perolehan suara.

"Kita harapkan dengan adanya konsolidasi antara para Caleg ini bisa mendongkrak suara dan mengatasi permasalahan yang timbul termasuk para saksi yang harus dikuatkan," ujarnya.

(Angkasa Yudhistira)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/337/3186133/sekjen_partai_perindo-B94K_large.jpg
Serahkan SK Definitif ke DPW dan DPD, Sekjen Perindo Berikan Pengarahan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/337/3186119/dpp_perindo_serahkan_sk_definitif_3_ketua_dpd_di_jawa_barat-OBVQ_large.jpg
DPP Perindo Serahkan SK Definitif 3 Ketua DPD di Jabar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/337/3186096/dpp_partai_perindo_serahkan_sk_plt_definitif_ke_ketua_dpw_perindo_bangka_belitung-5qr9_large.jpg
DPP Partai Perindo Serahkan SK Plt Definitif ke Ketua DPW Perindo Bangka Belitung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/340/3185901/dpw_partai_perindo_jabar_rifqi_ali_mubarok_menyerahkan_dokumen_kepada_koordinator_divisi_hukum_dan_diklat_bawaslu_jabar_usep_agus_jauhari-JMi1_large.jpg
Perindo Jabar Akan Bentuk DPRT di 5.000 Desa, Siap Menangi Pemilu 2029
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/337/3185857/ketua_dpw_partai_perindo_papua_pegunungan_john_richard_banua-O21L_large.jpg
Jabat Ketua DPW Papua Pegunungan, John Richard Banua Siap Majukan Partai Perindo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/337/3185854/partai_periondo_serahkan_sk_ketua_dpw_papua_pegunungan_ke_john_richard_banua-1uN7_large.jpg
Partai Perindo Serahkan SK Ketua DPW Papua Pegunungan ke John Richard Banua
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement