Perindo Sumsel Gelar Konsolidasi, Caleg Dapat Arahan Dongkrak Suara

PALEMBANG - Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Perindo Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) menggelar rapat koordinasi dan konsolidasi terkait struktur dan konsolidasi calon anggota legislatif (Caleg) DPR RI, DPRD provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dalam wilayah Dapil Sumsel I DPR RI.

Ketua DPW Perindo Sumsel, Febuar Rahman mengatakan, bahwa para Caleg Perindo khususnya dalam wilayah Dapil I Sumsel DPR RI disambut dengan sangat antusias.

"Dalam rakor dan konsolidasi ini, para Caleg dari partai bernomor urut 16 dalam Pemilu 2024 diberi arahan untuk pemenangan dalam pesta demokrasi 2024 mendatang," ujar Febuar, Senin (13/11/2023).

Menurut Febuar Rahman, kesiapan para Caleg dalam wilayah Dapil I Sumsel DPR RI hingga saat ini sudah sangat baik dan diharapkan dapat berdampak positif terhadap perolehan suara.

"Kita harapkan dengan adanya konsolidasi antara para Caleg ini bisa mendongkrak suara dan mengatasi permasalahan yang timbul termasuk para saksi yang harus dikuatkan," ujarnya.

(Angkasa Yudhistira)