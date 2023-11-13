Caleg Perindo Sumsel Diminta Saling Bantu Optimalkan Raihan Suara

PALEMBANG - Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Perindo Sumatera Selatan (Sumsel) menggelar rapat Koordinasi Struktur dan Konsolidasi Caleg DPR Ri, DPRD Propinsi dan DPRD Kota Palembang dalam wilayah Daerah Pemilihan (Dapil) Sumsel 1.

Kegiatan yang berlangsung di Posko Pemenangan Andi Asmara dihadiri semua caleg di Daerah Pemilihan Sumsel I yang meliputi Kota Palembang, Banyuasin, Musi Banyuasin, Musi Rawas Utara, Musi Rawas dan Lubuklinggau.

Ketua DPW Partai Perindo Sumsel, Febuar Rahman mengatakan, bahwa para Caleg Partai Perindo harus optimal dalam merekrut saksi di setiap lokasi Tempat Pemungutan Suara (TPS).

"Saksi di setiap TPS ini sekaligus memiliki hak suara buat Caleg perekrut saksi. Dengan demikian jika saksi kita valid maka para caleg dapat mengukur berapa suara yang didapat para caleg," ujar Febuar Rahman, Senin (13/11/2023).

Febuar juga mengingatkan, agar semua pasangan yang bertandem di wilayah yang sama harus bekerjasama saling membantu dalam meraup suara pemilih.

"Diharapkan nantinya suara para caleg DPRD Kabupaten dan Kota juga menyumbang suara untuk Caleg tingkat DPR Provinsi dan DPR RI atau sebaliknya," jelasnya.