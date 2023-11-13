4 Kamp Pengungsian Warga Gaza yang Dibom Israel

JAKARTA- Mari melihat kamp pengungsian warga Gaza yang dibom Israel dan memancing kemarahan dunia internasional. Langkah militer Israel terus dikecam masyarakat global karena tidak manusiawi dan biadab.

Pasukan Israel tidak ragu untuk terus menjatuhkan bom dan rudal ke lokasi kamp pengungsian Palestina. Mereka selalu berdalih militan Palestina bersembunyi di kamp pengungsian dan rumah sakit. Sehingga ini selalu jadi pembenaran.

Alhasil militer Israel menewaskan ratusan orang termasuk anak-anak dalam waktu sangat berdekatan. Sementara warga di kamp pengungsian menyatakan tidak ada pihak Hamas di kamp pengungsian yang dibom.

Dilansir dari berbagai sumber, Senin (13/11/2023) berikut adalah kamp pengungsian warga Gaza yang dibom Israel.

1. Kamp Pengungsian Maghazi

Kamp pengungsian Maghazi diserang pada Sabtu (4/11) lalu meskipun berada di zona evakuasi yang ditentukan pihak Israel. Namun tidak ada tempat di Palestina yang aman dari serangan udara Israel.

Ironisnya militer Israel kerap memberikan perintah agar penduduk Gaza berpindah ke zona evakuasi tersebut. Namun dengan serangan udara, Israel menghancurkan sejumlah gedung yang menjadi tempat bermukim warga tidak bersalah.

Sebanyak 51 warga Palestina tewas dan puluhan lainnya luka-luka akibat serangan rudal Israel. Penduduk Maghazi mengatakan apa yang dilakukan Israel adalah pembantaian manusia karena tidak ada keberadaan anggota Hamas.

Para warga gotong royong mengevakuasi korban tewas dari reruntuhan termasuk anak-anak. Serangan Israel disebut-sebut sebagai serangan sistematis terencana.

Sedangkan warga Gaza tidak menuruti perintah evakuasi karena militer Israel terus mengebom wilayah tengah dan selatan Gaza termasuk di kamp-kamp pengungsian di tengah dan selatan Gaza.