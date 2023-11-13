Advertisement
HOME NEWS JATIM

Niat ke Salon, Seorang Wanita Tewas Terlindas Truk

Sholahudin , Jurnalis-Senin, 13 November 2023 |04:30 WIB
Ilustrasi kecelakaan (Foto: Dok Okezone)
MOJOKERTO - Kecelakaan antara sepeda motor dengan dump truck pengangkut pasir dan batu ini terjadi di Jalan Raya Lolawang, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto. 

Seorang pengendara motor tewas terlindas dump truck dengan luka parah di kepala. Orangtua korban yang datang ke lokasi dan melihat anaknya tewas terlindas truk langsung syok dan pingsan.

Sejumlah warga pun menggotong ayah korban ke rumah salah satu warga dekat lokasi. Korban tewas adalah Aulia, warga Desa Manduro, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto. Sedangkan teman korban Citra Razia Dewi yang membonceng selamat hanya mengalami luka ringan. 

Petugas kepolisian Polsek Ngoro yang datang ke lokasi langsung melakukan evakuasi dan membawa jenazah korban ke Rumah Sakit Pusdik Brimob Watukosek, Kabupaten Mojokerto.

Stefanus, saksi mata mengatakan, kedua korban dari arah Ngoro menuju ke Kecamatan Mojosari. Saat di lokasi, kedua pengendara motor berusaha menyalip dam truk dari sebelah kiri.

Diduga saat menyalip sepeda motor melewati jalan bergelombang sepeda motor langsung terjatuh.

"Kedua korban dari arah timur Ngiri jatuh sendiri dan dilindas truk dari belakang korban di lokasi dengan luka parah di kepala truknya langsung berhenti," ujarnya.

Halaman:
1 2
      
