Kecelakaan Maut, Sopir Angkot Tewas dan Belasan Penumpang Dilarikan ke RS

TAPTENG - Kecelakaan maut terjadi di Km 14 Jalan Lintas Sibolga-Padangsidimpuan, tepatnya di simpang Aek Garut, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng), Sumatera Utara, Sabtu (11/11/2023) pagi.

Kecelakaan tersebut melibatkan mobil angkot bernomor polisi BB 1761 MD, yang dikemudikan Badiara Pandiangan (59), warga Hutabalang, Kecamatan Badiri, Kabupaten Tapteng.

Angkot tersebut bertabrakan dengan mopen (angkutan kota) L300 Batangtoru bernomor polisi BB 1275 RL yang dikemudikan Muhammad Aril Ritonga (20), warga Simartorkis Sisoma, Kecamatan Angkola Barat, Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel).

Kanit Gakkum Unit Laka Lantas Sat Lantas Polres Tapteng, Ipda Junior Hutabarat mengatakan, dalam kecelakaan ini satu orang meninggal dunia yaitu sopir angkot. Saat kejadian, sopir angkot Badiara Pandiangan terjepit di dalam mobil dan meninggal dunia.

"Mobil angkot tersebut berpenumpang enam orang, sedangkan mopen L300 berpenumpang dua orang," katanya.

Menurut Ipda Junior, berdasarkan hasil keterangan saksi-saksi di lokasi, pengemudi mopen L300 Batangtoru melaju dengan kecepatan tinggi dari arah Kota Sibolga menuju arah Padangsidimpuan.

"Tepatnya di TKP, dengan kondisi jalan sedikit menikung, kemudian mopen L300 memakan badan jalan sebelah kanan sehingga bertabrakan pada bagian depan mopen angkot 45 dari arah Hajoran menuju Kota Sibolga," ujarnya.