Mobilnya Adu Banteng, Perwira Polisi Tewas Mengenaskan di Kalsel

PELAIHARI - Kabar duka menyelimuti jajaran Polres Kotabaru, Polda Kalimantan Selatan menyusul tewasnya seorang perwira menengah akibat mobil yang ditumpanginya bertabrakan dengan mobil lain di Kintap, Kabupaten Tanah Laut (Tala), Kalimantan Selatan, Sabtu (11/11/2023).

Abu Hamzah perwira berpangkat Inspektur Dua (Ipda), anggota Polres Kobataru menghembuskan nafas di tempat kejadian, saat mobil DA 1585 GH yang ditumpanginya dari arah Kotabaru menuju Banjarmasin bertabrakan dengan Avanza putih DA 1628 LL di kawasan Sungai Serai, Desa Muara Kintap atau sekitar 80,9 kilometer dari Kota Pelaihari ibukota Kabupaten Tala.

Tabrakan antara dua mobil yang datang dari berlawanan arah itu terjadi sekitar pukul 16.50 Wita, diduga sebelum tabrakan hebat terjadi mobil Avanza sempat menyalip mobil di depannya.

Korban saat kejadian duduk di kursih tengan dan berada di sebelah kiri, korban meninggal di tempat kejadian dengan luka berat di bagian kepala.

Warga yang berdatangan ke lokasi kejadian berupaya melakukan pertolongan kepada beberapa penumpang kedua mobil itu. Mereka yang mengalami luka dievakuasi ke RSUD KH Mansyur Kintap menggunakan ambulans desa maupun ambulans relawan.