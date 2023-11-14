Caleg Perindo Susaningtyas Kertopati Meriahkan Program Uang Kaget di Wonosobo

WONOSOBO - Keluarga Wahidi tak menyangka tim uang kaget lagi MNCTV datang langsung ke rumahnya membawa yang cash Rp15 juta, Senin (13/11/2023).

Acara tersebut turut dihadiri Susaningtyas Nefo Handayani Kertopati selaku Ketua DPP Partai Perindo Bidang Siber dan Hankam yang juga Caleg Partai Perindo Dapil Jateng 6 Nomor Urut 1. Ikut mendampingi pula caleg DPRD Wonosobo dari Partai Perindo, Bayu Aji Nugroho

Keluarga Wahidi langsung histeris dan terharu begitu menerima uang kaget. Puluhan warga ikut terharu dan bahagia. Diwakilkan oleh sang istri, Ibu Rentes, warga Dusun Kalitulang, Desa Gondang, Kecamatan Watumalang, Wonosobo ini diajak Susaningtyas atau yang akrab dipanggil Bu Nuning menuju Pasar Induk Wonosobo.

Kehebohan terjadi saat Susaningtyas dan Bu Rentes berbelanja berbagai barang yang dibutuhkan. Warga tak henti-hentinya memberikan dukungan.

Bahkan Susaningtyas merogoh kocek sendiri membantu membayar sepatu bola dan peralatan sepakbola bagi anak Bu Rentes. Susaningtyas berkali-kali membantu Bu Rentes menawar barang.

Menurut Susaningtyas, program Uang Kaget ini benar-benar membikin kaget warga Wonosobo. Meski diiringi hujan saat berkeliling membeli barang, dia bahagia melihat semangat Bu Rentes.

“Luar biasa sekali, semoga bermanfaat dan juga membuat UMKM di Wonosobo turut maju dengan adanya program Uang Kaget,” ucap Nuning,

Nuning berharap, Uang Kaget tersebut dapat bermanfaa dan barang yang dibeli bisa membantu keluarga membuka usaha baru jualan dan usaha tambal ban.