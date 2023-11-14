Senggolan Stang, Pemotor di Cileungsi Bogor Tewas Terlindas Truk

BOGOR - Kecelakaan yang melibatkan truk dengan motor terjadi di Jalan Raya Narogong, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor. Satu orang dilaporkan meninggal dunia dalam kecelakaan ini.

Kanit Gakkum Satlantas Polres Bogor Ipda Angga mengatakan peristiwa itu terjadi sekira pukul 16.30 WIB. Awalnya, motor yang dikendarai IR (40) membonceng perempuan berinisial FCZ (24) melaju dari arah Klapanunggal menuju Cileungsi.

"Setiba di TKP (motor), mendahului kendaraan kendaraan truk Hino," kata Angga dalam keterangannya, Senin (13/11/2023).

Pada saat bersamaan, datang dari arah berlawanan motor yang tidak diketahui identitasnya. Diduga, terjadi benturan stang antara kedua motor tersebut.