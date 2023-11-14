Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Senggolan Stang, Pemotor di Cileungsi Bogor Tewas Terlindas Truk

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Selasa, 14 November 2023 |00:02 WIB
Senggolan Stang, Pemotor di Cileungsi Bogor Tewas Terlindas Truk
TKP kecelakaa maut di Bogor. (Foto: Dok Ist)
A
A
A

BOGOR - Kecelakaan yang melibatkan truk dengan motor terjadi di Jalan Raya Narogong, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor. Satu orang dilaporkan meninggal dunia dalam kecelakaan ini.

Kanit Gakkum Satlantas Polres Bogor Ipda Angga mengatakan peristiwa itu terjadi sekira pukul 16.30 WIB. Awalnya, motor yang dikendarai IR (40) membonceng perempuan berinisial FCZ (24) melaju dari arah Klapanunggal menuju Cileungsi.

 BACA JUGA:

"Setiba di TKP (motor), mendahului kendaraan kendaraan truk Hino," kata Angga dalam keterangannya, Senin (13/11/2023).

Pada saat bersamaan, datang dari arah berlawanan motor yang tidak diketahui identitasnya. Diduga, terjadi benturan stang antara kedua motor tersebut.

Halaman: 1 2
1 2
      
