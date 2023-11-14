Nias Sumut Diguncang Gempa M4,2

JAKARTA - Gempa tektonik berkekuatan 4,2 magnitudo mengguncang Nias Selatan, Sumatera Utara, Selasa, (14/11/2023) pukul 03.47 WIB. Informasi itu disampaikan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), lewat akun resmi Twitter-nya @infoBMKG.

Hasil analisis analisis BMKG menunjukkan episenter gempa bumi terletak pada koordinat 0.74 Lintang Selatan dan 96.99 Bujur Timur.

"174 Kilometer Nias Selatan, Sumatera Utara. Kedalaman 14 kilometer (titik gempa)," tulis BMKG.

Belum diketahui apakah gempa tersebut berpotensi tsunami atau tidak. Meski begitu, informasi tersebut bisa berubah-ubah.

"Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data," tulis BMKG.

