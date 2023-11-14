Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS SUMSEL

Gegara Takut Dipenjara, Seorang Tahanan Kabur dari Rumah Sakit Usai di Operasi

Era Neizma Wedya , Jurnalis-Selasa, 14 November 2023 |13:39 WIB
Gegara Takut Dipenjara, Seorang Tahanan Kabur dari Rumah Sakit Usai di Operasi
Tahanan yang kabur dari rumah sakit (foto: MPI/Era)
A
A
A

OKU TIMUR - Adul Rahman alias Erwanto (50), seorang tahanan di OKU Timur, Sumsel berhasil ditangkap tim Satreskrim dan Tim Opsnal Shadow Wallet Polres OKU Timur, setelah sempat melarikan diri dari Rumah Sakit usai menjalani operasi akibat luka bacok, Selasa (14/11/2023).

Kapolres OKU Timur, AKBP Dwi Agung Setyono mengatakan, pasca kejadian penganiayaan yang menyebabkan seorang ibu rumah tangga (IRT) meninggal dunia dan ayahnya mengalami luka bacok, pada Senin 30 OKtober 2023 sore, anggota telah melakukan pemeriksaan terhadap Erwanto dan ditetapkan tersangka saat itu.

Dan pada Senin 30 Oktober 2023 sekitar pukul 20.00 WIB dilakukan penahan terhadap Erwanto di RSUD Martapura, karena tersangka akan menjalani pengobatan atau operasi luka bacok, yang diagendakan Selasa 31 Oktober 2023.

Namun pada Selasa (31/10/2023) sekitar pukul 03.00 WIB, tersangka Erwanto berusaha membuka borgol yang ada di tangan kanannya dengan cara menekan borgol teresebut ke besi tempat tidur, kemudia mengesek-gesekan rantai borgol tersebut sampai dengan rantai borgol tersebut terbuka pada pukul 05.30 WIB.

Setelah borgol berhasil terbuka Erwanto melarikan diri dengan cara keluar dari rumah sakit berbarengan dengan pasien lainya yang akan keluar dari rumah sakit. Tersangka turun dari lantai dua rumah sakit dan tak lama di susul oleh anak perempuan yakni Riyanti, kemudian tersangka berlari kearah luar RSUD tepatnya di gedung kosong sebelah RSUD Martapura.

Kemudian datanglah anak laki-laki tersangka yaitu Fathur Rohman mendekati tersangka, sehingga tersangka dan kedua anaknya berlari menuju hutan atau kebun ubi sampai menemukan jalan lintas Kota Baru. Sampai di jalan lintas tersangka bersama dua anaknya menyetopi kendaraan yang melintas dan berhasil menumpang truk untuk pergi ke wilayah Lampung.

Mendapat kabar bahwa tersangka Erwanto tak lagi di ruang perawatan, anggota Unit Pidum Satreskrim dan Opsnal Shadow Wallet yang dipimpin Kasat Reskrim AKP Hamsal lansung melakukan pengejaran.

"Informasi awal yang didapatkan anggota, tersangka lari ke arah Lampung dan Jakarta," kata Kapolres.

      
Topik Artikel :
tahanan OKI Timur Tahanan Kabur
