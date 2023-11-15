Ganjar-Mahfud Nomor 3, HT: Maknanya Sangat Dalam, Mudah-mudahan Tanda Kemenangan

JAKARTA – Pasangan Capres Cawapres Ganjar Pranowo- Mahfud MD mendapatkan nomor urut 3 pada Pilpres 2024.

Ketua Umum Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Hary Tanoesoedibjo (HT) yang turut hadir pada mengambilan nomor urut di kantor KPU, Jakarta, Selasa (14/11), menyebut angka 3 merupakan nomor yang baik.

“Pasangan Capres Cawapres Ganjar Pranowo- Prof Dr Mahfud MD mendapatkan nomor urut 3. Nomor yang baik, karena sila ke-3 itu kan: Persatuan Indonesia,” papar HT seraya membagikan foto dan video acara pada laman Instagram miliknya, Rabu (15/11/2023).

“Kalau kita bicara persatuan Indonesia, maka harus kesejahteraan itu diwujudkan terlebih dahulu,” lanjut HT.

HT mengatakan, untuk menjadi negara yang kuat, masyarakat Indonesia harus sejahtera terlebih dahulu.