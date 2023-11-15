Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

UNICEF Khawatir Ancaman Penyakit yang Merajalela di Gaza Akibat Perang

Susi Susanti , Jurnalis-Rabu, 15 November 2023 |10:37 WIB
UNICEF Khawatir Ancaman Penyakit yang Merajalela di Gaza Akibat Perang
UNICEF khawatir ancaman penyakit yang merajelala di Gaza akibat perang (Foto: AFP)
A
A
A

GAZA – Ketika musim dingin semakin dekat dan sistem kesehatan Gaza runtuh akibat beratnya perang Israel terhadap Hamas, sebuah organisasi bantuan anak-anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) UNICEF mengatakan pada Selasa (14/11/2023) bahwa ada kekhawatiran besar bahwa penyakit yang ditularkan melalui air dan pernapasan akan merajalela di antara populasi di bawah umur di wilayah kantong yang terkepung itu.

Toby Fricker, juru bicara UNICEF, mengatakan organisasinya telah menerima laporan peningkatan tingkat dehidrasi dan lebih dari 30.000 kasus diare, termasuk di antara anak-anak staf UNICEF.

“Perhatian besar saat ini adalah menghentikan bencana lain, yang berarti wabah penyakit, terutama menjelang musim dingin dan hari ini hujan pertama turun di Jalur Gaza,” terangnya.

Ia juga memperingatkan tentang tekanan psikologis ekstrem yang dialami anak-anak Gaza serta konsekuensi langsung dan jangka panjang dari trauma tersebut.

“Anak seorang staf berbicara tentang bagaimana stresnya, tekanan psikologis dari apa yang dia jalani, hari demi hari – dia mengacak-acak rambutnya, menggaruk pahanya. Ini benar-benar gejala stres ekstrem karena kengerian sehari-hari yang mereka alami. sedang menjalani hidup,” lanjutnya.

Juru bicara tersebut mengatakan hal yang paling penting saat ini adalah mencoba meringankan penderitaan yang dialami orang-orang yang hidup dalam “kondisi mengerikan” dengan meningkatkan skala bantuan kemanusiaan ke Gaza secara besar-besaran.

Halaman:
1 2
      
