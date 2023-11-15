Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Setidaknya 30 Orang Tewas dalam Kecelakaan Bus di Kashmir

Rahman Asmardika , Jurnalis-Rabu, 15 November 2023 |19:54 WIB
Setidaknya 30 Orang Tewas dalam Kecelakaan Bus di Kashmir
Ilustrasi. (Foto: Okezone)
NEW DELHI - Setidaknya 30 orang tewas dan lebih dari dua lusin orang terluka setelah sebuah bus penumpang tergelincir dari jalan raya Himalaya dan terguling menuruni lereng curam menuju jalan lain di Kashmir yang dikelola India, kata para pejabat.

Kecelakaan itu terjadi pada Rabu, (15/11/2023) di jalan pegunungan terpencil di daerah Doda, sekitar 200 km tenggara kota utama Srinagar di kawasan itu.

Bus berkapasitas 42 tempat duduk itu sedang dalam perjalanan ke kota Jammu selatan dari kota Kishtwar ketika berbelok keluar jalan raya dan jatuh sekira 200 meter di jalan tua di wilayah pegunungan, kata Harvinder Singh, seorang administrator sipil.

“Tiga puluh penumpang tewas dalam kecelakaan itu, yang disebabkan oleh kelalaian pengemudi karena menabrak pembatas jalan,” kata petugas polisi Sunil Gupta kepada kantor berita AFP, seraya menambahkan bahwa lebih dari 25 orang juga terluka, setidaknya 10 di antaranya kritis. .

Warga dan pihak berwenang bergegas ke lokasi kejadian dan operasi penyelamatan pun diluncurkan.

Sebuah klip video dari situs tersebut menunjukkan pemandangan mengerikan dari beberapa mayat, ketika tim penyelamat berusaha membantu korban luka yang dibawa ke fasilitas kesehatan terdekat. Mereka yang berada dalam kondisi kritis diangkut ke rumah sakit di Jammu.

Penyebab pasti kecelakaan itu belum diketahui.

Perdana Menteri Narendra Modi mengatakan kecelakaan itu “menyedihkan” dan menyampaikan “belasungkawa kepada keluarga yang kehilangan orang-orang terdekat dan tersayang”.

Halaman:
1 2
      
Topik Artikel :
kecelakaan bus india
