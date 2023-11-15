Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

4 Fakta Korps Marinir, Sejarah hingga Pertempuran yang Pernah Dihadapi

Awaludin , Jurnalis-Rabu, 15 November 2023 |04:01 WIB
4 Fakta Korps Marinir, Sejarah hingga Pertempuran yang Pernah Dihadapi
Marinir (foto: dok TNI AL)
A
A
A

RABU 15 November 2023, Korps Marinir (Kormar) TNI Angkatan Laut (AL) merayakan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-78. Korps Marinir sendiri merupakan salah satu pasukan yang disegani di kalangan militer dunia.

Kormar TNI AL adalah sebuah unit pasukan TNI yang menyelenggarakan operasi amfibi, pertahanan pantai, pengamanan pulau terluar strategis, pembinaan potensi maritim, serta pembinaan kekuatan dan kesiapan operasi satuan Marinir untuk menjadi kekuatan pertahanan keamanan dalam rangka OMP dan OMSP.

Berikut sejumlah fakta mengenai Korps Marinir yang dirangkum Okezone dari berbagai sumber, sebagai berikut:

1. Awalnya Bagian dari Angkatan Darat

Cikal bakal pasukan infanteri TNI AL ini bermula dari Corps Mariniers yang dibentuk pada Pangkalan IV Angkatan Laut Republik Indonesia (ALRI) Tegal tepat pada tanggal 15 November 1945.

Korps Marinir atau yang lebih dikenal dengan Baret Ungu ini mungkin tak banyak yang tahu pada mulanya korps ini dijadikan bagian dari TNI Angkatan Darat (AD).

Marinir mulanya dibentuk sebagai “pendidikan” para pelaut Indonesia yang tergabung di ALRI agar bisa bertempur di darat dalam keadaan darurat.

2. Sempat Dipisah dari TNI-AL

Saat itu, karena Korps Marinir dari Pangkalan Tegal ini sudah banyak pengalaman tempur di darat, maka pemerintah memutuskan untuk memisahkannya dari TNI AL.

Barulah pada 9 Oktober 1948 terbit Surat Keputusan No. A/565/1948 dari Menteri Pertahanan. Isi surat itu berisi penetapan pembentukan Korps Komando di lingkungan TNI AL (KKO AL).

Kendati begitu, penerimaan personelnya baru dilakukan pasca-Konferensi Meja Bundar (KMB) pada 1949. Dari seluruh personel KKO AL yang tercatat pada 1950, sebanyak 90 persen merupakan mantan Corps Mariniers Pangkalan IV Tegal.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/337/3184138/viral-hdwI_large.jpg
Penerjun Payung Mendarat Tidak Mulus saat HUT Korps Marinir, Jenderal TNL AL Ini Ungkap Kondisinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/08/337/3168589/tni_al-hpud_large.jpg
Kapal Perang TNI AL Terbesar di Asia Tenggara Tiba di Tanjung Priok, Militer Indonesia Semakin Ditakuti
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/26/340/3165545/pemukulan-2RaN_large.jpg
TNI AL Tanggapi Kasus Kematian Warga Pekanbaru Diduga Dianiaya Oknum Prajurit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/30/337/3159157/viral-sNY7_large.jpg
Pasukan Rahasia TNI Buat Drone Tempur Kamikaze untuk Operasi Khusus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/25/337/3157975/hadi-PTGL_large.jpg
Pemerintah Sedang Cari Jalan Keluar Terbaik Terkait Nasib Satria Arta Kumbara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/22/337/3157110/perang-2VJO_large.jpg
Eks Marinir TNI AL Satria Kumbara Minta Dipulangkan dari Medan Perang Ukraina, Kemlu Buka Suara!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement