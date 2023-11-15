Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Tradisi Korps Marinir TNI AL, Penghormatan kepada Panji-Panji KKO hingga Pembaretan

Awaludin , Jurnalis-Rabu, 15 November 2023 |05:02 WIB
Tradisi Korps Marinir TNI AL, Penghormatan kepada Panji-Panji KKO hingga Pembaretan
Pembaretan prajurit Marinir TNI AL (foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA - Korps Marinir TNI AL, sebagai garda terdepan dalam perlindungan Negara Indonesia terutama di wilayah laut, Korps Marinir memiliki sejarah yang panjang. Namun, perlu diketahui Korps Marinir mempunyai beberapa tradisi sejak dulu.

Sejarah panjang yang dipenuhi pasang surut ini memengaruhi perilaku prajurit Korps Marinir. Perilaku tersebut pun menumbuhkan budaya dan tradisi-tradisi tertentu yang berlaku di lingkungan Korps Marinir. Adapun berikut ini beberapa tradisi yang ada di lingkungan Korps Marinir AL yang tak banyak orang tahu:

1. Upacara HUT Korps Marinir TNI AL

Upacara perayaan HUT Korps Marinir menjadi salah satu upacara besar dalam rangka pembinaan tradisi Korps Marinir. Upacara ini dilaksanakan setiap 15 November, dengan serangkaian upacara militer dalam bentuk parade dan defile.

2. Penghormatan terhadap panji-panji KKO AL

 

Panji-panji KKO AL umumnya disimpan di Markas Komando Korps Marinir. Setiap perwira remaja Korps Marinir TNI AL diwajibkan untuk melakukan penghormatan terhadap panji-panji KKO AL. Panji-panji KKO AL ini ditampilkan saat pelaksanaan upacara Hari Ulang Tahun (HUT) Korps Marinir.

3. Pembaretan

 

Pembaretan menjadi tradisi yang dilaksanakan komandan Korps Marinir kepada prajurit baru yang telah dinyatakan lulus dalam Pendidikan Komando. Ini sebagai tanda pengesahan telah menjadi keluarga Korps marinir dan berhak menggunakan baret khas.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/337/3184138/viral-hdwI_large.jpg
Penerjun Payung Mendarat Tidak Mulus saat HUT Korps Marinir, Jenderal TNL AL Ini Ungkap Kondisinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/08/337/3168589/tni_al-hpud_large.jpg
Kapal Perang TNI AL Terbesar di Asia Tenggara Tiba di Tanjung Priok, Militer Indonesia Semakin Ditakuti
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/26/340/3165545/pemukulan-2RaN_large.jpg
TNI AL Tanggapi Kasus Kematian Warga Pekanbaru Diduga Dianiaya Oknum Prajurit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/30/337/3159157/viral-sNY7_large.jpg
Pasukan Rahasia TNI Buat Drone Tempur Kamikaze untuk Operasi Khusus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/25/337/3157975/hadi-PTGL_large.jpg
Pemerintah Sedang Cari Jalan Keluar Terbaik Terkait Nasib Satria Arta Kumbara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/22/337/3157110/perang-2VJO_large.jpg
Eks Marinir TNI AL Satria Kumbara Minta Dipulangkan dari Medan Perang Ukraina, Kemlu Buka Suara!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement