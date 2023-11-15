Advertisement
HOME NEWS SULSEL

Heboh Pembangunan Toilet SMP di Pangkep Habiskan Dana Setengah Miliar

Abdullah Nicolha , Jurnalis-Rabu, 15 November 2023 |20:27 WIB
Heboh pembangunan toilet SMP di Pangkep telan dana setengah miliar. (MPI)
PANGKEP - Salah satu sekolah menengah pertama (SMP) Negeri di Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan (Sulsel), mendadak viral di media sosial gara-gara pembangunan toilet dengan anggaran sekira setengah miliar rupiah.

SMP Negeri itu berada di Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep. Yang menghebohkan warga, pembangunan toiletnya yang menelan anggaran Rp495,2 juta.

Bahkan, toilet seharga setengah miliar itu hingga kini masih dalam tahap pengerjaan. Pembangunan 3 toilet itu masing-masing berukuran 9x7 meter dengan memiliki tiga bilik di dalamnya.

Bangunan toilet itu dikombinasikan berwarna biru dengan pemasangan keramik masing-masing unit tersedia toilet untuk pria, wanita, hingga toilet penyandang disabilitas ruang ganti dan wastafel.

Diketahui, jumlah siswa di SMP Negeri 1 Bungoro itu sebanyak 803 orang dengan jumlah guru dan pegawai berjumlah 104 orang.

Kepala Dinas Pendidikan Pangkep Sabrun Jamil pun angkat bicara. Dia menegaskan, anggaran untuk pembangunan 3 toilet SMP Negeri 1 Bungoro itu bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) APBN tahun 2023.

"Saat ini pembangunan toilet masih dalam tahap akhir, diperkirakan rampung pada Desember 2023," ujarnya.

Menurutnya, dibangunnya toilet sebagai salah satu konsep pendidikan yang inklusif juga merujuk pada petunjuk teknis yang dikeluarkan Direktorat Pendidikan terkait pembangunan jamban.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
