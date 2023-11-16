Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Dewan Keamanan PBB Ambil Suara Serukan Jeda Kemanusiaan di Gaza

Rahman Asmardika , Jurnalis-Kamis, 16 November 2023 |09:36 WIB
Foto: Reuters.
PBB - Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada Rabu, (15/11/2023) menyerukan jeda kemanusiaan yang mendesak dan diperpanjang dalam pertempuran antara Israel dan militan Hamas Palestina di Jalur Gaza selama "jumlah hari yang cukup" untuk memungkinkan akses bantuan.

Dewan beranggotakan 15 orang tersebut mengatasi kebuntuan, yang menyebabkan empat upaya gagal untuk mengambil tindakan bulan lalu, untuk mengadopsi resolusi yang juga menyerukan pembebasan segera dan tanpa syarat semua sandera yang ditahan oleh Hamas.

Amerika Serikat (AS), Rusia dan Inggris, yang memiliki hak veto di dewan tersebut, abstain dalam pemungutan suara Rabu mengenai resolusi yang dirancang oleh Malta. 12 anggota sisanya memberikan suara mendukung. 

Kebuntuan di dewan tersebut sebagian besar berpusat pada apakah akan menyerukan jeda kemanusiaan atau gencatan senjata. Jeda umumnya dianggap kurang formal dan lebih pendek dibandingkan gencatan senjata, yang harus disetujui oleh pihak-pihak yang bertikai. Amerika Serikat mendukung jeda sementara Rusia mendorong gencatan senjata.

Rusia gagal dalam upayanya pada menit-menit terakhir untuk mengubah resolusi yang menyerukan gencatan senjata yang mengarah pada penghentian permusuhan. Rusia abstain karena tidak ada seruan untuk segera melakukan gencatan senjata, kata Duta Besar Vassily Nebenzia kepada dewan.

      
