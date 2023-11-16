Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

5 Kasus Genosida Terparah Sepanjang Sejarah

Destriana Indria Pamungkas , Jurnalis-Kamis, 16 November 2023 |20:55 WIB
5 Kasus Genosida Terparah Sepanjang Sejarah
Ilustrasi untuk kasus genosida terparah sepanjang sejarah dunia (Foto: Reuters)
A
A
A

JAKARTA- Mari mengenang 5 kasus genosida terparah sepanjang sejarah dunia. Genosida sangat mengerikan karena merupakan pembunuhan massal yang dilakukan secara sengaja terhadap suatu kelompok, etnis, agama, ras, ataupun warga negara.

Tindakan tidak manusiawi tersebut saat ini tengah dilakukan oleh Israel terhadap warga Palestina. Tidak hanya di Palestina, sejumlah masyarakat bangsa lain juga pernah mengalami hal yang sama.

Dilansir dari World Atlas, berikut daftar 5 kasus genosida terparah sepanjang sejarah.

5. Genosida di Jerman setelah Perang Dunia II

Usai Perang Dunia II, Nazi melakukan pemusnahan massal yang dilakukan secara sistematis terhadap mereka yang dianggap lebih rendah. Dalam sejarah dunia, target genosida Nazi mayoritas adalah orang Yahudi, tawanan perang Soviet, dan kaum minoritas lain dengan total korban sekitar 9,3 hingga 13,5 juta orang.

Tragedi yang terjadi antara tahun 1941 hingga 1945 ini dilakukan dengan cara memasukan orang ke dalam kamar gas di kamp konsentrasi. Hitler percaya bahwa penghapusan mereka akan membuka jalan bagi kebangkitan ras yang unggul. 

4. Genosida Holodomor

Genosida Holodomor terjadi pada tahun 1932 hingga 1933. Korban pada peristiwa menyedihkan ini adalah warga Ukraina. Sekitar 4 juta orang tewas karena kelaparan buatan yang dilakukan oleh Soviet.

Partai komunis yang berkuasa saat itu ingin membatasi pertanian, sehingga pertanian dikelola secara kolektif oleh negara. Namun yang lebih parah adalah Soviet melarang bantuan dari Palang Merah.

Namun, hingga saat ini pemerintah Rusia masih menyangkal tindakannya di masa lalu sebagai genosida terhadap warga Ukraina.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/18/3183049//israel_terus_serang_gaza_saat_gencatan_senjata-GwZH_large.jpg
Sebulan Gencatan Senjata, Hampir Setiap Hari Israel Serang Gaza hingga Tewaskan 242 Warga Palestina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/18/3182316//netanyahu-Olno_large.jpg
Turki Keluarkan Surat Perintah Penangkapan terhadap Netanyahu Terkait Genosida Gaza
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/18/3179550//jammu_dan_kashmir-HV4o_large.jpg
Jammu dan Kashmir Peringati Hari Aksesi dengan India
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/18/3176880//presiden_afrika_selatan_cyril_ramaphosa-Y8z4_large.jpg
Presiden Afsel: Pengadilan Kasus Genosida Tetap Berlanjut Meski Gencatan Senjata Gaza Tercapai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/18/3176829//pedro-aFBf_large.jpg
PM Spanyol Sánchez Tuntut Aktor Genosida Gaza Diseret ke Pengadilan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/16/18/3170298//komisi_pbb_menyatakan_israel_melakukan_genosida_di_gaza-Ub10_large.jpg
Komisi PBB Nyatakan Israel Telah Melakukan Genosida di Gaza
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement