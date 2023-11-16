5 Kasus Genosida Terparah Sepanjang Sejarah

Ilustrasi untuk kasus genosida terparah sepanjang sejarah dunia (Foto: Reuters)

JAKARTA- Mari mengenang 5 kasus genosida terparah sepanjang sejarah dunia. Genosida sangat mengerikan karena merupakan pembunuhan massal yang dilakukan secara sengaja terhadap suatu kelompok, etnis, agama, ras, ataupun warga negara.

Tindakan tidak manusiawi tersebut saat ini tengah dilakukan oleh Israel terhadap warga Palestina. Tidak hanya di Palestina, sejumlah masyarakat bangsa lain juga pernah mengalami hal yang sama.

Dilansir dari World Atlas, berikut daftar 5 kasus genosida terparah sepanjang sejarah.

5. Genosida di Jerman setelah Perang Dunia II

Usai Perang Dunia II, Nazi melakukan pemusnahan massal yang dilakukan secara sistematis terhadap mereka yang dianggap lebih rendah. Dalam sejarah dunia, target genosida Nazi mayoritas adalah orang Yahudi, tawanan perang Soviet, dan kaum minoritas lain dengan total korban sekitar 9,3 hingga 13,5 juta orang.

Tragedi yang terjadi antara tahun 1941 hingga 1945 ini dilakukan dengan cara memasukan orang ke dalam kamar gas di kamp konsentrasi. Hitler percaya bahwa penghapusan mereka akan membuka jalan bagi kebangkitan ras yang unggul.

4. Genosida Holodomor

Genosida Holodomor terjadi pada tahun 1932 hingga 1933. Korban pada peristiwa menyedihkan ini adalah warga Ukraina. Sekitar 4 juta orang tewas karena kelaparan buatan yang dilakukan oleh Soviet.

Partai komunis yang berkuasa saat itu ingin membatasi pertanian, sehingga pertanian dikelola secara kolektif oleh negara. Namun yang lebih parah adalah Soviet melarang bantuan dari Palang Merah.

Namun, hingga saat ini pemerintah Rusia masih menyangkal tindakannya di masa lalu sebagai genosida terhadap warga Ukraina.