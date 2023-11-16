Gempa M3,7 Guncang Manokwari Papua Barat

JAKARTA - Gempa bermagnitudo (M) 3,7 mengguncang Manokwari, Papua Barat, Kamis (16/11/2023).

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyatakan bahwa gempa berlangsung pukul 00.36 WIB.

Adapun lokasi gempa berada di 0.95 Lintang Selatan, dan 134.57 Bujur Timur dengan Pusat gempa berada di (63 km Tenggara MANOKWARISEL-PAPUABRT), pada kedalaman 10 Km.

"#Gempa Mag:3.7, 16-Nov-2023 00:36:56WIB, Lok:0.95LS, 134.57BT (63 km Tenggara MANOKWARISEL-PAPUABRT), Kedlmn:10 Km #BMKG," dikutip dalam akun Twitter @InfoBMKG.

"Disclaimer:Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data," tuturnya.

(Fakhrizal Fakhri )