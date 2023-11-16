Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS YOGYA

Hujan Tak Surutkan Warga Kulonprogo untuk Bertemu dan Ngobrol Bareng Ganjar

Arif Budianto , Jurnalis-Kamis, 16 November 2023 |09:09 WIB
Hujan Tak Surutkan Warga Kulonprogo untuk Bertemu dan Ngobrol Bareng Ganjar
Hujan tak surutkan semangat warga Kulonprogo untuk bertemu dan diskusi dengan Ganjar. (Ist)
A
A
A

KULONPROGO - Hujan yang mengguyur Desa Jatirejo Kecamatan Lendah, Kulonprogo, Yogyakarta, tak menyurutkan semangat ratusan warga untuk menyambut calon presiden 2024 dari Partai Perindo Ganjar Pranowo, Rabu (15/11/2023). Selain bersilaturahmi, kedatangan Ganjar kali ini untuk berdiskusi dan menyerap aspirasi langsung dari masyarakat pedesaan.

Sejak pukul 19.30 WIB, warga mulai berkumpul di lokasi. Mereka duduk lesehan di atas tikar. Sekitar satu jam kemudian, Ganjar tiba di lokasi dan langsung menyapa warga.

Meski hujan gerimis, antusias warga untuk bertemu Ganjar tidak pudar. Pun demikian dengan Ganjar.

Warga tampak sangat antusias mengikuti diskusi. Berbagai topik dibahas dalam pertemuan itu, antara lain mengenai kesejahteraan petani, pupuk subsidi, harga beras, hingga soal penanganan stunting.

Semakin malam, hujan semakin deras. Namun, warga dan Ganjar masih terlihat bersemangat berdiskusi. Mereka terpaksa berpindah tempat ke teras rumah untuk menghindari basah kuyup.

Usai diskusi, Ganjar mengaku senang mendapat sambutan antusias serta banyak masukan dari warga. Bahkan, sebelumnya warga yang berdiskusi dengannya telah mengetahui visi-misi Ganjar-Mahfud.

"Kebahagiaan saya hari ini di Kulonprogo, di desa hanya beberapa kilometer dari bandara. Jadi masih di daerah desa mereka membaca visi misi saya. Ada kecerdasan," ujar Ganjar.

Gubernur Jawa Tengah dua periode itu mengatakan, dalam diskusi tersebut, banyak warga mengeluhkan masalah harga beras yang mahal dan pupuk subsidi sulit dan mahal. Namun, mereka punya teknologi lokal yang butuh perhatian agar bisa dikembangkan.

"Mereka ingin dilatih, bukan minta gratisan. Maka, kalau itu tidak perlu menunggu saya jadi presiden hari ini bisa kita kerjakan," tuturnya.

