Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS SUMSEL

Prajurit TNI Tewas, Keluarga Lapor Polisi Duga Ada Kejanggalan

Dede Febriansyah , Jurnalis-Kamis, 16 November 2023 |11:26 WIB
Prajurit TNI Tewas, Keluarga Lapor Polisi Duga Ada Kejanggalan
Prajurit TNI Prada Jefri Ando Simatupang meninggal dunia (Foto: Dede Febriansyah)
A
A
A

PALEMBANG - Keluarga Prada Jefri Ando Simatupang (23), prajurit TNI yang bertugas di Batalyon Raider 200 tidak percaya jika anaknya tersebut meninggal usai mengalami kecelakaan tunggal.

El Simatupang, ayah Prada Jefri mengatakan, banyak kejanggalan dari meninggalnya anaknya tersebut lantaran banyak ditemui luka di sekujur tubuh almarhum Prada Jefri Ando Simatupang.

"Kalau dibilang meninggal karena kecelakaan, tapi motor yang digunakan oleh anak saya tidak ada kerusakan, jadi kami curiga. Sementara kalau melihat keadaan anak kami, meninggalnya tak wajar," ujar El Simatupang, saat ditemui di rumah duka, Kamis (16/11/2023).

El menjelaskan, dari tubuh almarhum anaknya tersebut banyak ditemukan luka, mulai dari bagian kepala, bahu kanan, mata, dan dagu.

"Kalau dilihat banyaknya luka di tubuh anak saya itu kelihatan sekali sangat fatal, terutama di bagian kepala, mata, bahu kanan yang bengkak dan ada luka lecet di dagu," jelasnya.

El menjelaskan, sebelum dikabarkan meninggal karena kecelakaan, Prada Jepri Ando Simatupang sempat pulang ke rumah karena mendapat izin bermalam, Sabtu 11 November 2023 lalu.

Kemudian, lanjut El, Minggu 12 November 2023 dini hari, sekitar pukul 01.00, Prada Jefri keluar rumah untuk menemui temannya. "Pagi harinya kami mendapatkan kabar bahwa Jepri disebutkan mengalami kecelakaan," jelasnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/18/3172798/penangkapan-Yd1W_large.jpg
Geger! Nenek 75 Tahun Simpan Jasad Putrinya dalam Freezer Selama Dua Dekade
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/06/338/3168193/mayat-Daq4_large.jpg
Geger! Mr X Ditemukan Tewas Mengambang di Aliran Kalimalang Jaktim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/12/338/3162299/mayat-qg8A_large.jpg
Tragis, 2 Siswa SD di Bekasi Tewas Tenggelam saat Ikut Ekstrakurikuler Renang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/11/340/3161873/mayat-m9KA_large.jpg
Geger, Mayat Pria Membusuk Ditemukan Dalam Mobil Sedan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/10/610/3161753/luka-Stwl_large.jpg
Pria 22 Tahun Ditemukan Tewas dengan 16 Tusukan dan 2 Luka Tembak di Kepala
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/04/340/3160408/mayat-COVs_large.jpg
Geger Penemuan Mayat Tanpa Kepala Terombang-ambing di Pantai
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement