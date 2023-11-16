Prajurit TNI Tewas, Keluarga Lapor Polisi Duga Ada Kejanggalan

PALEMBANG - Keluarga Prada Jefri Ando Simatupang (23), prajurit TNI yang bertugas di Batalyon Raider 200 tidak percaya jika anaknya tersebut meninggal usai mengalami kecelakaan tunggal.

El Simatupang, ayah Prada Jefri mengatakan, banyak kejanggalan dari meninggalnya anaknya tersebut lantaran banyak ditemui luka di sekujur tubuh almarhum Prada Jefri Ando Simatupang.

"Kalau dibilang meninggal karena kecelakaan, tapi motor yang digunakan oleh anak saya tidak ada kerusakan, jadi kami curiga. Sementara kalau melihat keadaan anak kami, meninggalnya tak wajar," ujar El Simatupang, saat ditemui di rumah duka, Kamis (16/11/2023).

El menjelaskan, dari tubuh almarhum anaknya tersebut banyak ditemukan luka, mulai dari bagian kepala, bahu kanan, mata, dan dagu.

"Kalau dilihat banyaknya luka di tubuh anak saya itu kelihatan sekali sangat fatal, terutama di bagian kepala, mata, bahu kanan yang bengkak dan ada luka lecet di dagu," jelasnya.

El menjelaskan, sebelum dikabarkan meninggal karena kecelakaan, Prada Jepri Ando Simatupang sempat pulang ke rumah karena mendapat izin bermalam, Sabtu 11 November 2023 lalu.

Kemudian, lanjut El, Minggu 12 November 2023 dini hari, sekitar pukul 01.00, Prada Jefri keluar rumah untuk menemui temannya. "Pagi harinya kami mendapatkan kabar bahwa Jepri disebutkan mengalami kecelakaan," jelasnya.