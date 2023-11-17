Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Bantah Blokade Gaza, Israel: Tak Ada Kekurangan Makanan dan Air

Susi Susanti , Jurnalis-Jum'at, 17 November 2023 |15:34 WIB
Bantah Blokade Gaza, Israel: Tak Ada Kekurangan Makanan dan Air
Israel bantah blokade di Gaza, pastikan ada makanan dan air (Foto: Reuters)
A
A
A

GAZAIsrael membantah jika pihaknya memblokade Gaza secara terus menerus. Juru bicara badan kementerian pertahanan Israel yang mengawasi kebijakan wilayah Palestina, Cogat, Kolonel Moshe Tetro menegaskan tak ada kekurangan makanan dan air di Gaza

"Sejauh yang saya tahu, tidak ada kekurangan makanan dan tidak ada kekurangan air di Gaza,” terangnya kepada BBC.

Dia mengatakan Israel memenuhi kewajibannya untuk memfasilitasi pengiriman bantuan dan jumlah truk yang menyeberang dari Mesir meningkat setiap hari.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengatakan 1.139 truk bantuan telah masuk sejak 21 Oktober lalu, dibandingkan dengan rata-rata sekitar 500 truk setiap hari sebelum perang.

Kolonel Tetro juga menekankan bahwa Israel melakukan segala yang bisa dilakukan untuk mengurangi korban sipil, termasuk dengan memberi tahu penduduk di utara Gaza untuk melarikan diri ke selatan demi keselamatan mereka sendiri karena Israel memfokuskan serangan udara dan darat ke tempat yang dianggapnya sebagai benteng Hamas.

Banyak dari 1,5 juta pengungsi telah melarikan diri ke Khan Younis, di mana populasi 300.000 orang sebelum perang meningkat tiga kali lipat.

Pada Kamis (16/11/2023) , ada laporan bahwa pasukan Israel telah menyebarkan selebaran yang mendesak masyarakat untuk mengungsi dari empat kota di sebelah timur kota tersebut. Yakni Bani Shuhaila, Khuzaa, Abasan dan Qarara, tempat puluhan ribu orang berlindung.

Seorang juru bicara Unrwa mengatakan wilayah selatan tidak aman sama sekali, dan perluasan serangan darat Israel ke wilayah tersebut akan menjadi berita buruk.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/337/3185863/tni-Ktz0_large.jpg
Brigade Komposit Pasukan Perdamaian di Gaza Gabungan Pasukan Elite Tiga Matra
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/337/3185632/tni-3VZp_large.jpg
Pasukan Elite TNI di Gaza Dipimpin Jenderal Bintang 3 dan Bawahi Tiga Brigade Komposit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/337/3185536/relawan_gaza-5LJw_large.jpg
Sepak Terjang Relawan Kemanusiaan RI di Gaza Jadi Kajian Ilmiah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/18/3183800/rapat-4iZz_large.jpg
Rusia Tolak Otoritas Trump di Gaza, Sodorkan Resolusi Tandingan di PBB
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/18/3183291/militer-hzE6_large.jpg
Pentagon Bantah Klaim Media Israel Akan Bangun Pangkalan Militer AS Dekat Gaza
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/18/3178894/sisa_bom_di_gaza-oMAq_large.jpg
Bersihkan Sisa Bom di Gaza Butuh Tiga Dekade, Jauh Lebih Lama dari Konflik
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement