Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Menlu Yordania: Invasi Israel ke Gaza Telah Membakar Kemarahan Seluruh Wilayah

Susi Susanti , Jurnalis-Jum'at, 17 November 2023 |21:03 WIB
Menlu Yordania: Invasi Israel ke Gaza Telah <i>Membakar Kemarahan</i> Seluruh Wilayah
Menlu Yordania mengatakan invasi Israel ke Gaza telah membakar kemarahan semuan wilayah (Foto: AFP)
A
A
A

GAZA - Menteri Luar Negeri (Menlu) Yordania Ayman Safadi mengatakan invasi Israel ke Gaza telah menghancurkan upaya selama puluhan tahun untuk menyelesaikan konflik Israel-Palestina dan ‘membakar kemarahan' seluruh wilayah.

“Israel tidak menghasilkan keamanan bagi dirinya sendiri dengan membunuh warga Palestina yang tidak bersalah,” terangnya kepada CNN pada Kamis (16/11/2023).

“Hal ini membuat seluruh wilayah kembali terbakar kemarahan, dan hal ini telah menghancurkan kerja keras yang telah dilakukan banyak pihak selama beberapa dekade untuk memastikan bahwa kita mencapai penyelesaian damai atas konflik ini,” lanjutnya.

Safadi mengatakan Israel telah menghancurkan segala bentuk perdamaian di kawasan dan perangnya melawan Hamas telah memundurkan hubungan regional selama lebih dari 30 tahun.

Pemerintah Yordania telah melakukan pembicaraan dengan Israel mengenai pertukaran tenaga surya dengan energi. Namun diskusi tersebut kini terhenti karena masyarakat tidak melihat adanya manfaat dalam berurusan dengan Israel ketika serangan darat mereka di Gaza terus berlanjut.

Dia mengatakan, menurutnya bukti yang ditawarkan Israel untuk mendukung klaimnya bahwa Hamas memiliki “pusat komando” di bawah rumah sakit Al-Shifa di Kota Gaza adalah “konyol” dan merupakan “penghinaan terhadap intelijen.”

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/337/3185863/tni-Ktz0_large.jpg
Brigade Komposit Pasukan Perdamaian di Gaza Gabungan Pasukan Elite Tiga Matra
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/337/3185632/tni-3VZp_large.jpg
Pasukan Elite TNI di Gaza Dipimpin Jenderal Bintang 3 dan Bawahi Tiga Brigade Komposit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/337/3185536/relawan_gaza-5LJw_large.jpg
Sepak Terjang Relawan Kemanusiaan RI di Gaza Jadi Kajian Ilmiah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/18/3183800/rapat-4iZz_large.jpg
Rusia Tolak Otoritas Trump di Gaza, Sodorkan Resolusi Tandingan di PBB
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/18/3183291/militer-hzE6_large.jpg
Pentagon Bantah Klaim Media Israel Akan Bangun Pangkalan Militer AS Dekat Gaza
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/18/3178894/sisa_bom_di_gaza-oMAq_large.jpg
Bersihkan Sisa Bom di Gaza Butuh Tiga Dekade, Jauh Lebih Lama dari Konflik
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement