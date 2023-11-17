7 Fakta Pesawat TNI AU Jatuh di Pasuruan, Tembus Cuaca Buruk hingga 4 Personel Gugur

DUA pesawat Super Tucano milik TNI AU jatuh di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS), Desa Keduwung, Kecamatan Puspo, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, Kamis 16 November 2023 sekira pukul 12.00 WIB, dan sempat kehilangan komunikasi (lost contact) pada sekira pukul 11.18 WIB.

Dalam video yang diterima dari Basarnas, terlihat pesawat dalam kondisi hancur dan terbakar. Warga setempat juga terlihat menemukan pesawat tersebut. Berikut sejumlah faktanya:

1. Pesawat Ditemukan oleh Warga

Peristiwa tabrakan dua pesawat super Tucano ini terekam oleh kamera warga dan tersebar di media sosial (medsos). Peristiwa itu juga dibenarkan Polres Malang.

"Saya dapat Infonya demikian," ujar Kasi Humas Polres Malang, Ipda Bambang Sugeng Hariadi.

“Pesawat jatuh.. pesawat jatuh. Lokasi Watugedek,” ujar seseorang dalam video tersebut diterima Okezone.

Kemudian, terdengar suara ledakan yang membuat warga setempat juga panik. Belum diketahui ada tidaknya korban. Pesawat yang jatuh tersebut jenis Tucano buatan Brasil. Lokasi tabrakan pesawat tersebut menjadi tontonan warga.

"Sekarang belum dilakukan evakuasi dan sudah menjadi tontonan warga," ujar salah satu warga bernama Junaidi

2. Lokasi Jatuhnya 2 Pesawat Tempur TNI AU Miliki Medan Ekstrem

Humas Badan SAR Nasional (Basarnas) Agus Basori mengungkapkan pihaknya yakni tim SAR di wilayah Jawa Timur akan langsung siap terjun apa bila sudah mendapatkan laporan dari TNI AU jika kedapatan pesawatnya jatuh di Pasuruan.

"Tapi kalau di daerah Pasuruan biasanya temen-temen dari SAR Surabaya langsung eksyen kalau ada (laporan) dari temen-temen TNI AU, itu ranahnya TNI kita hanya membantunya aja," kata Agus saat dikonfirmasi, Kamis (16/11/2023).

Informasi yang dihimpun Okezone, pesawat tersebut diduga jatuh di Bukit Prabjakan, lereng Gunung Bromo, Kecamatan Limbang, Kabupaten Pasuruan.

Kondisi lokasi jatuhnya dua pesawat tersebut cukup ekstrem. Lokasinya berada di tebing curam, dan biasanya daerah itu digunakan oleh warga untuk bercocok tanam.