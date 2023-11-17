Viral Bendahara Kejaksaan OKU Sudah Tiga Hari Tak Kunjung Pulang

BATURAJA - Seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) lingkungan Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu (OKU), Darma Yanti (45), warga jalan Rajawali 1 RT 06 RW 02 Kelurahan Sekarjaya Ogan Komering Ulu (OKU) dilaporkan hilang sejak Senin 13 November 2023 siang.

Kabar hilangnya Darma Yanti pun viral di media sosial, korban diduga hilang setelah tak kembali ke rumah hingga hari ini usai mengambil uang di Anjungan Tunai Mandiri (ATM) di Baturaja, sekitar pukul 12.00 WIB.

Korban diketahui telah dilaporkan keluarganya ke Polres OKU pada Selasa 14 November 2023 kemarin tentang orang hilang.

Namun, salah satu Jaksa dilingkungan Kejaksaan negeri OKU saat dikonfirmasi membantah jika salah satu pegawainya hilang.

"Bukan hilang tapi belum kembali ke rumah. Jabatnya bendahara pengeluaran," ucap Variska Kasi Intel Kejari OKU saat dihubungi Kamis (16/11/2023) malam.