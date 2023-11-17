Tularkan Pola Hidup Sehat, Relawan Ganjar Senam Bersama Ratusan Lansia di Banten

SERANG - Sukarelawan Capres Ganjar Pranowo yang tergabung Mak Ganjar menggelar senam bersama masyarakat lanjut usia (lansia) di Provinsi Banten. Mak Ganjar menebarkan inspirasi hidup sehat kepada para lansia.

Senam sehat yang digelar di Kampung Ciseyeng RT 007/004, Desa Curug Agung, Kecamatan Baros, Kabupaten Serang, Banten, Jumat (17/11/2023) pagi itu sekaligus untuk menebar inspirasi dalam menjaga kebugaran tubuh, khususnya bagi para lansia.

Menurut Koordinator Wilayah Mak Ganjar Banten, Siti Hani, lewat kegiatan senam sehat ini ada banyak manfaat kesehatan bagi kebugaran tubuh lansia.

Mulai dari mengontrol kadar gula darah, membangun kekuatan otot dan tulang, menjaga keseimbangan dan koordinasi gerak tubuh, hingga meningkatkan kelenturan tubuh.

Senam juga terbilang olahraga ringan dan mudah dilakukan. Sehingga, tidak memberatkan lansia dalam mengikuti setiap gerakannya.

“Biar badannya bugar ya. Kalau kita rajin olahraga, sudah pasti badan kita segar dan bugar,” kata Siti.

Keceriaan dan kebahagiaan terpancar dari para lansia yang mengikuti senam sehat. Dengan antusias, mereka mengikuti gerakan instruktur senam.

Senam bersama sekaligus menjadi ajang silaturahmi para lansia di Desa Curug Agung. Mereka saling berinteraksi sambil menggerakan tubuh selama mengikuti senam.

“Suasananya mak-mak dan para lansia yang datang sangat seru sekali. Bahkan, mereka sudah datang sebelum senam mulai. Suasananya sangat antusias karena mereka mau senam bersama,” ujarnya.