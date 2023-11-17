Polisi Tangkap Komplotan Pencuri yang Viral Lantaran Nyaris Lindas Polisi di Lampung

BANDAR LAMPUNG - Sempat viral lantaran nyaris melindas anggota polisi saat proses penangkapan, komplotan pencuri di Lampung akhirnya berhasil ditangkap. Komplotan pencuri tersebut diamankan di sebuah gubuk yang menjadi tempat persembunyiannya.

Kasubdit III Jatanras Ditreskrimum Polda Lampung, Kompol Ali Muhaidori mengatakan, usai dilakukan penyelidikan, polisi berhasil mengamankan 4 pelaku dari komplotan pencuri itu pada Jumat (17/11/2023) pukul 04.00 WIB.

"Tadi malam menjelang pagi, kami gerebek gubuk yang menjadi tempat persembunyian para pelaku ini di Desa Negara Ratu, Kecamatan Tegineneng, Pesawaran. Ada empat orang yang kami amankan," ujar Ali, Jumat (17/11/2023).

Ali membenarkan, keempat orang yang diamankan tersebut merupakan pelaku yang terekam video viral nyaris melindas anggota Polres Pesisir Barat Brigpol Adi beberapa waktu lalu.

Keempatnya dikejar polisi usai melakukan pencurian salah satu agen bank di Pekon Negeri Ratu Ngambur, Kecamatan Ngambur, Kabupaten Pesisir Barat

"Mereka ini para pelaku spesialis pencurian uang di agen bank yang mana videonya viral karena menabrak anggota kepolisian pada saat akan ditangkap," jelas Ali.

Kasubdit menambahkan, selain pelaku pihaknya turut mengamankan beberapa barang bukti yakni senjata api, bong, dan plastik klip berisi sabu sisa pakai.