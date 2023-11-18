Cari Ikan di Malam Hari, Seorang Pria di Sragen Tewas Tenggelam

SRAGEN - Sriyono (37) asal Mojopait, Sambungmacan, Sragen meninggal dunia saat mencari ikan di aliran sungai Bengawan Solo di Tawang, Mlale, Jenar, Sragen, Jumat (17/11/2023) pukul 00:30 WIB. Dirinya tenggelam karena terseret arus air.

Kapolres Sragen AKBP Jamal Alam melalui keterangan tertulis yang diterima, Sabtu (18/11) membenarkan kejadian tersebut. Korban pada Kamis (16/11) sekitar pukul 20.30 wib, bersama dua rekannya yakni Gono (35) dan Supriyono (38) serta beberapa warga sudah berada di TKP berniat mencari Ikan.

Sekitar pukul 23.30 wib ketiga orang itu mulai mencari ikan menggunakan alat berupa setrum listrik. Sesampainya di tengah sungai korban memanggil Gono yang berada di pinggir sungai dan meminta pertolongan karena terseret arus air.

Karena takut dengan arus air cukup deras dan suasana gelap Gono tidak menolong korban. Tidak berselang lama korban pun tenggelam.

Gono dan Supriyono pun melaporkan kejadian tersebut kepada Pelapor/ Kepala Desa Mlale dan Polsek Jenar.

Petugas Polsek Jenar yang dipimpin oleh Kapolsek Jenar kemudian menghubungi Tim Puskesmas Jenar dan Tim BPBD Sragen setelah tiba di lokasi.

Dikarenakan situasi gelap, pencarian baru dilakukan pada Jumat (17/11) pukul 05:00 WIB. Jasad korban baru ditemukan Sabtu (18/11) sekitar pukul 05.35 WIB.