Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATENG

Cari Ikan di Malam Hari, Seorang Pria di Sragen Tewas Tenggelam

Romensy August , Jurnalis-Sabtu, 18 November 2023 |18:02 WIB
Cari Ikan di Malam Hari, Seorang Pria di Sragen Tewas Tenggelam
Pencari ikan ditemukan tewas di Sungai Bengawan Solo/Foto: Polisi
A
A
A

 

SRAGEN - Sriyono (37) asal Mojopait, Sambungmacan, Sragen meninggal dunia saat mencari ikan di aliran sungai Bengawan Solo di Tawang, Mlale, Jenar, Sragen, Jumat (17/11/2023) pukul 00:30 WIB. Dirinya tenggelam karena terseret arus air.

Kapolres Sragen AKBP Jamal Alam melalui keterangan tertulis yang diterima, Sabtu (18/11) membenarkan kejadian tersebut. Korban pada Kamis (16/11) sekitar pukul 20.30 wib, bersama dua rekannya yakni Gono (35) dan Supriyono (38) serta beberapa warga sudah berada di TKP berniat mencari Ikan.

 BACA JUGA:

Sekitar pukul 23.30 wib ketiga orang itu mulai mencari ikan menggunakan alat berupa setrum listrik. Sesampainya di tengah sungai korban memanggil Gono yang berada di pinggir sungai dan meminta pertolongan karena terseret arus air.

Karena takut dengan arus air cukup deras dan suasana gelap Gono tidak menolong korban. Tidak berselang lama korban pun tenggelam.

 BACA JUGA:

Gono dan Supriyono pun melaporkan kejadian tersebut kepada Pelapor/ Kepala Desa Mlale dan Polsek Jenar.

Petugas Polsek Jenar yang dipimpin oleh Kapolsek Jenar kemudian menghubungi Tim Puskesmas Jenar dan Tim BPBD Sragen setelah tiba di lokasi.

Dikarenakan situasi gelap, pencarian baru dilakukan pada Jumat (17/11) pukul 05:00 WIB. Jasad korban baru ditemukan Sabtu (18/11) sekitar pukul 05.35 WIB.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/16/519/3163350//mayat-EcxI_large.jpg
Rayakan HUT Ke-80 RI, Pemuda di Jombang Tewas Tenggelam saat Ikut Lomba Mancing Gratis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/10/338/3145934//hanyut-vIQt_large.jpg
Diduga Tenggelam saat Cuci Mobil di Sungai Cigede Bogor, Pria Ini Ditemukan Tewas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/09/338/3145828//balita-Vs14_large.jpg
Hilang Sejak Kemarin, Balita Tercebur Aliran Kalibaru Depok Ditemukan Meninggal 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/11/340/3138214//ilustrasi-aiRn_large.JPG
Satu Wisatawan Asal Riau Tewas Usai Kapal Dihantam Gelombang di Padang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/05/340/3136389//ilustrasi-LXGx_large.jpg
Pergi Tanpa Pamit, Wanita Paruh Baya Ditemukan Tewas Terbawa Arus Sungai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/01/608/3135471//ilustrasi-hO70_large.jpg
Lompat ke Sungai Deli saat Tawuran, Seorang Pemuda Tewas
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement