Gunung Semeru Erupsi, Masyarakat Diimbau Tak Lakukan Aktivitas di Besuk Kobokan

JAKARTA - Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) menyebutkan Gunung Api Semeru di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, kembali mengalami erupsi pada Sabtu (18/11/2023) pagi.

"Terjadi erupsi Gunung Semeru pada hari Sabtu, 18 November 2023, pukul 06:22 WIB. Tinggi kolom letusan teramati ± 1000 meter di atas puncak (± 4676 m di atas permukaan laut)," tulis PVMBG dalam keterangan yang disampaikan melalui website resminya.

BACA JUGA:

Kolom abu teramati berwarna putih hingga kelabu dengan intensitas tebal ke arah utara, barat daya dan barat laut. Erupsi terekam di seismograf dengan amplitudo maksimum 22 mm dan durasi 109 detik.

PVMBG mengingatkan kepada masyarakat disekitar untuk tidak melakukan aktivitas apapun di sektor tenggara di sepanjang Besuk Kobokan, sejauh 13 kilometer (km) dari puncak (pusat erupsi).

BACA JUGA:

"Di luar jarak tersebut, masyarakat tidak melakukan aktivitas pada jarak 500 meter dari tepi sungai (sempadan sungai) di sepanjang Besuk Kobokan karena berpotensi terlanda perluasan awan panas dan aliran lahar hingga jarak 17 km dari puncak," tulis PVMBG.

Masyarakat juga diminta tidak beraktivitas dalam radius 5 kilometer dari kawah/puncak Gunung Api Semeru karena rawan terhadap bahaya lontaran batu (pijar).