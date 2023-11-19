DPW Perindo Kaltim Berpartisipasi di Acara Milenial Go to Pemilu 2024

SAMARINDA - Guna meningkatkan partisipasi pemilih muda dalam Pemilu 2024, Partai Perindo Kalimantan Timur (Kaltim) kerahkan kadernya untuk menyerap aspirasi masyarakat secara langsung, dalam acara Expo Milenial Go To Pemilu 2024 yang diselenggarakan Kesbangpol Kaltim.

Partai Perindo menunjukkan komitmen dan kinerjanya dalam menyerap aspirasi masyarakat di Expo Milenial Go To Pemilu 2024.

Acara yang diselenggarakan oleh Kesbangpol Kaltim ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi pemilih muda dalam Pemilu 2024.

Ada sebanyak 18 partai politik peserta Pemilu 2024 yang turut serta dalam kegiatan mengenalkan visi, misi dan program-program mereka kepada para pemilih muda.

Salah satu partai yang menarik perhatian pengunjung adalah Perindo dengan stan interaktif, menampilkan berbagai informasi tentang partai, calon legislatif dan program yang ditawarkan kepada masyarakat milenial.

Sekretaris DPD Partai Perindo Samarinda, Saiful mengatakan, bahwa Perindo mendukung upaya pemerintah dalam meningkatkan partisipasi pemilu masyarakat khususnya di Kaltim.

“Kami bisa mendengar langsung masukan-masukan atau keinginan masyarakat yang datang ke stand Perindo,” kata Saiful di acara Expo Milenial Go To Pemilu 2024, Sabtu (18/11/2023).

Saiful mengatakan, bahwa ini adalah bentuk komitmen perindo untuk menjalin komunikasi dan interaksi yang baik dengan Masyarakat.

“Kegiatan ini sebagai salah satu upaya untuk mengedukasi dan mengajak pemilih muda untuk berpartisipasi dalam pemilu 2024,” pungkasnya.