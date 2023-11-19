Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NEWS

DPW Perindo Kaltim Berpartisipasi di Acara Milenial Go to Pemilu 2024

Arditya Abdul Aziz , Jurnalis-Minggu, 19 November 2023 |02:13 WIB
DPW Perindo Kaltim Berpartisipasi di Acara Milenial Go to Pemilu 2024
Stand Perindo di Expo Minenial Go To Pemilu 2024 (foto: dok ist)
A
A
A

SAMARINDA - Guna meningkatkan partisipasi pemilih muda dalam Pemilu 2024, Partai Perindo Kalimantan Timur (Kaltim) kerahkan kadernya untuk menyerap aspirasi masyarakat secara langsung, dalam acara Expo Milenial Go To Pemilu 2024 yang diselenggarakan Kesbangpol Kaltim.

Partai Perindo menunjukkan komitmen dan kinerjanya dalam menyerap aspirasi masyarakat di Expo Milenial Go To Pemilu 2024.

Acara yang diselenggarakan oleh Kesbangpol Kaltim ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi pemilih muda dalam Pemilu 2024.

Ada sebanyak 18 partai politik peserta Pemilu 2024 yang turut serta dalam kegiatan mengenalkan visi, misi dan program-program mereka kepada para pemilih muda.

Salah satu partai yang menarik perhatian pengunjung adalah Perindo dengan stan interaktif, menampilkan berbagai informasi tentang partai, calon legislatif dan program yang ditawarkan kepada masyarakat milenial.

Sekretaris DPD Partai Perindo Samarinda, Saiful mengatakan, bahwa Perindo mendukung upaya pemerintah dalam meningkatkan partisipasi pemilu masyarakat khususnya di Kaltim.

“Kami bisa mendengar langsung masukan-masukan atau keinginan masyarakat yang datang ke stand Perindo,” kata Saiful di acara Expo Milenial Go To Pemilu 2024, Sabtu (18/11/2023).

Saiful mengatakan, bahwa ini adalah bentuk komitmen perindo untuk menjalin komunikasi dan interaksi yang baik dengan Masyarakat.

“Kegiatan ini sebagai salah satu upaya untuk mengedukasi dan mengajak pemilih muda untuk berpartisipasi dalam pemilu 2024,” pungkasnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/337/3186834/wasekjen_partai_perindo_sri_gusni-5LF9_large.jpg
Soroti Ibu dan Bayi Meninggal Setelah Ditolak 4 RS, Wasekjen Perindo: Evaluasi Sistem Layanan Maternal!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/337/3186135/partai_perindo-T7oK_large.jpg
Sekjen DPP Perindo : Ratusan Anggota Legislatif Perindo Harus Berdampak ke Masyarakat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/337/3186133/sekjen_partai_perindo-B94K_large.jpg
Serahkan SK Definitif ke DPW dan DPD, Sekjen Perindo Berikan Pengarahan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/337/3186119/dpp_perindo_serahkan_sk_definitif_3_ketua_dpd_di_jawa_barat-OBVQ_large.jpg
DPP Perindo Serahkan SK Definitif 3 Ketua DPD di Jabar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/337/3186096/dpp_partai_perindo_serahkan_sk_plt_definitif_ke_ketua_dpw_perindo_bangka_belitung-5qr9_large.jpg
DPP Partai Perindo Serahkan SK Plt Definitif ke Ketua DPW Perindo Bangka Belitung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/340/3185901/dpw_partai_perindo_jabar_rifqi_ali_mubarok_menyerahkan_dokumen_kepada_koordinator_divisi_hukum_dan_diklat_bawaslu_jabar_usep_agus_jauhari-JMi1_large.jpg
Perindo Jabar Akan Bentuk DPRT di 5.000 Desa, Siap Menangi Pemilu 2029
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement