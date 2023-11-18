Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NEWS

Siapkan Generasi Emas 2045, Caleg Partai Perindo: Remaja Harus Wadahi ke Hal yang Positif

Irfan Ma'ruf , Jurnalis-Sabtu, 18 November 2023 |23:49 WIB
Siapkan Generasi Emas 2045, Caleg Partai Perindo: Remaja Harus Wadahi ke Hal yang Positif
Caleg Partai Perindo, Johanes Herimanto (foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA - Bakal Caleg DPRD DKI Jakarta Dapil IX (Kecamatan Cengkareng, Kalideres dan Tambora) Partai Perindo, Johanes Herimanto JES mengatakan, menjaga generasi dari perilaku kenakalan remaja merupakan tanggung jawab bersama. Komunikasi, perhatian, fasilitas berekspresi serta edukasi menjadi kuci menyiapkan generasi emas 2045.

Politisi partai pendukung pasangan calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo - Mahfud MD itu menilai, saat ini adalah waktu yang tepat untuk mempersiapkan remaja menjadi generasi emas 2045. Dengan demikian menjaga, mendidik dan memberikan energi positif kepada remaja merupakan tanggung jawab bersama.

"Kita bisa bersinergi dengan tokoh agama, tokoh pemuda, pendidik, maupun pemerintah. Kita harus pelan-pelan sabar menyampaikan dan kalau tidak diwadahi ke hal yang positif akan menggunakan wadah lain sehingga melakukan kekerasan," kata Johanes dalam acara podcast Aksi Nyata Partai, Sabtu (18/11/2023).

"Apa lagi kalau anak yang tidak memiliki orang tua negara harus hadir. Memberikan fasilitas dan bukan sekedar edukasi tapi menyediakan sarana," tambahnya.

Masalah lain yang harus diperhatikan remaja saat ini ialah kemajuan teknologi yang tidak dibarengi dengan edukasi. Remaja dapat membuat doktrin perilaku tidak baik seperti tawuran kepada remaja lainnya. Dia menilai kemajuan teknologi saat ini juga harus dibarengi dengan edukasi yang baik pada anak.

"Saya prihatin adanya anak yang membuat video atau konten kenakalan remaja untuk mendoktrin mengajak melakukan hal yang melanggar hukum," paparnya.

Politisi partai nomor urut 16 itu menilai banyak hal perbedaan antara genersi Z dan milennial, salah satu hal utama yang harus dipelajari komunikasi agar dapat mendengar dan menyerap aspirasi mereka.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/337/3186834/wasekjen_partai_perindo_sri_gusni-5LF9_large.jpg
Soroti Ibu dan Bayi Meninggal Setelah Ditolak 4 RS, Wasekjen Perindo: Evaluasi Sistem Layanan Maternal!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/337/3186135/partai_perindo-T7oK_large.jpg
Sekjen DPP Perindo : Ratusan Anggota Legislatif Perindo Harus Berdampak ke Masyarakat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/337/3186133/sekjen_partai_perindo-B94K_large.jpg
Serahkan SK Definitif ke DPW dan DPD, Sekjen Perindo Berikan Pengarahan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/337/3186119/dpp_perindo_serahkan_sk_definitif_3_ketua_dpd_di_jawa_barat-OBVQ_large.jpg
DPP Perindo Serahkan SK Definitif 3 Ketua DPD di Jabar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/337/3186096/dpp_partai_perindo_serahkan_sk_plt_definitif_ke_ketua_dpw_perindo_bangka_belitung-5qr9_large.jpg
DPP Partai Perindo Serahkan SK Plt Definitif ke Ketua DPW Perindo Bangka Belitung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/340/3185901/dpw_partai_perindo_jabar_rifqi_ali_mubarok_menyerahkan_dokumen_kepada_koordinator_divisi_hukum_dan_diklat_bawaslu_jabar_usep_agus_jauhari-JMi1_large.jpg
Perindo Jabar Akan Bentuk DPRT di 5.000 Desa, Siap Menangi Pemilu 2029
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement