Partai Perindo Sulsel Rapat Koordinasi Pemenangan Pemilu 2024

PAREPARE - Partai Perindo terus panaskan mesin menuju Pemilu 2024 di Parepare, Sulawesi Selatan dengan menggelar rapat koordinasi pemenangan Pemilu 2024. Konsolidasi digelar DPW dan DPD Partai Perindo untuk memaksimalkan perolehan suara pada Pemilu 2024.

Partai Perindo partai berlambang rajawali mengembangkan sayap dan bernomor urut 16 pada kertas suara pemilu itu memang terus gencar melakukan persiapan untuk memenangkan Pemilu 2024.

Rapat koordinasi pemenangan untuk menyiapkan menghadapi pemilu serta memaksimalkan saksi di TPS nanti. Rapat ini dihadiri seluruh kader serta calon legislatif Partai Perindo Pparepare yang siap bertarung merebut kursi di empat daerah pemilhan (dapil).