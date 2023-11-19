Teror Pembakaran Mobil Resahkan Warga Sampang

SAMPANG - Teror pembakaran mobil kerap terjadi, seperti yang dialami mobil HRV milik Matweki Warga Desa Banyusokah Ketapang, Sampang diduga dibakar saat parkir di halaman rumahnya, Sabtu 18 November 2023 sekitar jam 01.00 WIB.

Dugaan pembakaran oleh orang yang tidak dikenal (OTK) ini diperkuat saat pemilik mobil menemukan kain di bawah mobilnya, setelah api sudah padam.

Korban pun langsung melaporkan kejadian itu ke pihak kepolisian setempat untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut.

"Saya berharap polisi dapat mengungkap kasus teror bakar mobil ini, karena sudah terjadi kesekian kalinya di Kecamatan Ketapang, termasuk mobil saya," kata Matweki, Minggu (19/11/2023).

Menurutnya, mobil tersebut diduga sengaja dibakar oleh orang tak bertanggung jawab. "Kami menduga ada orang jahat sengaja membakar mobil saya. Karena di bawah ban, ada kain yang kemungkinan digunakan sebagai sumber api untuk membakar mobil," imbuhnya

Semantara Kapolsek Ketapang Iptu Hafissulah menyebut masih melakukan penyelidikan kasus tersebut. "Untuk sementara kami masih dalam tahap lidik nanti kami tunggu hasil dari Identifikasi terkait degan ini dibakar OTK atau kebakar sendiri," ujarnya.

(Arief Setyadi )