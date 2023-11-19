Advertisement
HOME NEWS JABAR

Pria di Garut Letuskan Pistol Sembarangan Bak Koboi Jalanan, Pelaku Diburu Polisi

Fani Ferdiansyah , Jurnalis-Minggu, 19 November 2023 |14:17 WIB
Pria di Garut Letuskan Pistol Sembarangan Bak Koboi Jalanan, Pelaku Diburu Polisi
Viral pria letuskan pistol (Foto: Tangkapan layar)
GARUT - Pelaku aksi koboi yang meletuskan senjata api diduga di wilayah Kabupaten Garut, Jawa Barat diburu polisi. Kapolres Garut AKBP Rohman Yonky Dilatha mengatakan, pihaknya akan meringkus pelaku sesegera mungkin.

"Sedang kita kejar," kata AKBP Rohman Yonky Dilatha, Minggu (19/11/2023).

Aksi koboi yang dilakukan pelaku telah meresahkan masyarakat. Video pamer senjata pria sekaligus aksi tembak tersebut setidaknya telah menyebar.

Polisi menduga pistol yang dipamerkan dan diletuskan oleh pelaku sebagai senjata api rakitan. Keberadaan senjata api dan pemiliknya yang tidak memiliki izin dinilai dapat membahayakan masyarakat.

“Saat ini, kita masih melakukan penyelidikan aksi koboi jalanan yang pamer pistol sambil meletuskan proyektilnya," ujarnya.

