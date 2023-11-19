Pria di Garut Letuskan Pistol Sembarangan Bak Koboi Jalanan, Pelaku Diburu Polisi

GARUT - Pelaku aksi koboi yang meletuskan senjata api diduga di wilayah Kabupaten Garut, Jawa Barat diburu polisi. Kapolres Garut AKBP Rohman Yonky Dilatha mengatakan, pihaknya akan meringkus pelaku sesegera mungkin.

"Sedang kita kejar," kata AKBP Rohman Yonky Dilatha, Minggu (19/11/2023).

Aksi koboi yang dilakukan pelaku telah meresahkan masyarakat. Video pamer senjata pria sekaligus aksi tembak tersebut setidaknya telah menyebar.

Polisi menduga pistol yang dipamerkan dan diletuskan oleh pelaku sebagai senjata api rakitan. Keberadaan senjata api dan pemiliknya yang tidak memiliki izin dinilai dapat membahayakan masyarakat.

“Saat ini, kita masih melakukan penyelidikan aksi koboi jalanan yang pamer pistol sambil meletuskan proyektilnya," ujarnya.