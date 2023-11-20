Gedung Putih Peringatkan Israel Memperhitungkan Warga Sipil yang Melarikan Diri ke Gaza Selatan Sebelum Operasi Militer

Israel bersiap melancarkan operasi militer ke Gaza selatan (Foto: IDF/Reuters)

GAZA – Gedung Putih telah memperingatkan Israel agar tidak melakukan operasi ofensif di Gaza selatan sampai Israel memperhitungkan ratusan ribu warga sipil yang melarikan diri ke selatan di tengah pertempuran sengit di utara.

Menurut wakil penasihat keamanan nasional Gedung Putih Jon Finer, militer Israel, yang mengatakan bahwa para pemimpin Hamas juga melarikan diri ke wilayah selatan, kemungkinan besar akan pindah ke wilayah selatan.

Dia menambahkan bahwa negara tersebut mempunyai “hak” untuk melakukan hal tersebut, meskipun terdapat kekhawatiran yang serius. atas korban sipil.

“Kami berpendapat bahwa operasi mereka tidak boleh dilanjutkan sampai orang-orang tersebut, warga sipil tambahan tersebut, telah diketahui,” katanya.

“Kami akan menyampaikan hal itu secara langsung kepada mereka,” lanjutnya.

Finer mengatakan kepada CBS 'Face the Nation' bahwa Israel harus belajar dari operasinya di utara dan fokus pada 'perlindungan yang lebih besar dan lebih baik bagi kehidupan sipil.'

Finer menyarankan untuk "mempersempit wilayah pertempuran aktif" dan "mengklarifikasi di mana warga sipil dapat mencari perlindungan dari pertempuran" untuk membantu hal tersebut terjadi.