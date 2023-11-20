4 Fakta Istri Bos Travel Tinggal Bersama Jasad Suami dan Bayinya Selama Seminggu

Bos travel dan anaknya ditemukan membusuk di rumahnya, Koja, Jakarta Utara (Foto: MPI)

JAKARTA - Polres Metro Jakarta Utara melakukan penyelidikan mendalam terhadap kasus penemuan jasad bos travel umrah Hamka (50) dan anak bungsunya Abid Qushayyi Akma (2). Di mana, kondisi jasad membusuk di dalam rumah di Jalan Balai Rakyat, Koja, Jakarta Utara.

Kapolres Metro Jakarta Utara Kombes Pol Gidion Arif Setyawan menegaskan, pihaknya telah melakukan penggalian informasi atau wawancara terhadap istri korban berinisial NP yang telah pulih setelah dirawat intensif di Rumah Sakit Kramat Jati.

Berikut Fakta-Faktanya:

1. Tak Ada Orang Lain

Menurut Gidion, berdasarkan keterangan NP bahwa dirinya memastikan tidak ada orang lain yang masuk maupun keluar dari rumah tersebut pada masa-masa peristiwa terjadi sampai kemudian ditemukannya ayah dan anak dalam kondisi meninggal dunia.

"Dari keterangan Nur Hikmah bahwa suaminya meninggal pada tanggal 20 Oktober 2023 sekitar pukul jam 02.00 yang harusnya biasanya mereka mau Sholat Jumat Tapi pada hari itu dia tidak sholat cuma karena sakit," kata Gidion saat ditemui di Pademangan, Minggu 19 November 2023.

2. Tidak Mencari Bantuan karena Sakit

Gidion menurutkan, bahwa Nur Hikmah tidak mencari bantuan keluar rumah, karena dirinya mengaku dalam kondisi sakit dan juga stres.

Sehingga dirinya tidak bisa berbuat lebih, bahkan sudah berusaha melakukan pertolongan kepada suaminya tapi tidak bisa melakukan karena kondisinya.

3. Anaknya Ikut Terkunci di Kamar

Saat ditanya tentang keberadaan anaknya, Nur Hikmah mengatakan, anaknya memang berada di dalam kamar berdua dan terkunci dari dalam dengan kondisi seperti itu.