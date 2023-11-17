Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATIM

Warga Sampang Geger, Mayat Perempuan Ditemukan Berlumuran Darah di Tengah Jalan

Diwan Mohammad Zahri , Jurnalis-Jum'at, 17 November 2023 |02:01 WIB
Warga Sampang Geger, Mayat Perempuan Ditemukan Berlumuran Darah di Tengah Jalan
Ilustrasi (Foto: Dok Istimewa/Okezone)
A
A
A

SAMPANG - Mayat perempuan ditemukan di tengah jalan sepi pemukiman di Dusun Toroi Desa Kara Kecamatan Torjun Kabupaten Sampan, Madura, Kamis 16 November 2023, sekitar 14.00 Wib

Mayat tersebut pertama kali ditemukam oleh warga setempat, saat ditemukan mayat itu menggunakan pakaian kemeja kotak dan celana warna hitam bersepatu serta ditemukan dengan keadaan mengalami luka ditubuhnya dan berlumuran darah.

Mengetahui peristiwa tersebut, warga setempat langsung melapor ke petugas kepolisian untuk dievakuasi ke rumah sakit terdekat.

Kasi Humas Polres Sampang Ipda Sujianto Mengungkap identitas korban yakni berjenis kalamin perempuan berinisial SW (29) dengan tempat lahir di Pamalang Jawa Tengah.

"Korban pertama diketahui warga langsung dibawa Puskesmas Torjun namun sesampainya di tempat nyawa korban tidak tertolong," Kata Sujianto

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/18/3172798/penangkapan-Yd1W_large.jpg
Geger! Nenek 75 Tahun Simpan Jasad Putrinya dalam Freezer Selama Dua Dekade
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/06/338/3168193/mayat-Daq4_large.jpg
Geger! Mr X Ditemukan Tewas Mengambang di Aliran Kalimalang Jaktim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/12/338/3162299/mayat-qg8A_large.jpg
Tragis, 2 Siswa SD di Bekasi Tewas Tenggelam saat Ikut Ekstrakurikuler Renang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/11/340/3161873/mayat-m9KA_large.jpg
Geger, Mayat Pria Membusuk Ditemukan Dalam Mobil Sedan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/10/610/3161753/luka-Stwl_large.jpg
Pria 22 Tahun Ditemukan Tewas dengan 16 Tusukan dan 2 Luka Tembak di Kepala
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/04/340/3160408/mayat-COVs_large.jpg
Geger Penemuan Mayat Tanpa Kepala Terombang-ambing di Pantai
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement