Warga Sampang Geger, Mayat Perempuan Ditemukan Berlumuran Darah di Tengah Jalan

SAMPANG - Mayat perempuan ditemukan di tengah jalan sepi pemukiman di Dusun Toroi Desa Kara Kecamatan Torjun Kabupaten Sampan, Madura, Kamis 16 November 2023, sekitar 14.00 Wib

Mayat tersebut pertama kali ditemukam oleh warga setempat, saat ditemukan mayat itu menggunakan pakaian kemeja kotak dan celana warna hitam bersepatu serta ditemukan dengan keadaan mengalami luka ditubuhnya dan berlumuran darah.

Mengetahui peristiwa tersebut, warga setempat langsung melapor ke petugas kepolisian untuk dievakuasi ke rumah sakit terdekat.

Kasi Humas Polres Sampang Ipda Sujianto Mengungkap identitas korban yakni berjenis kalamin perempuan berinisial SW (29) dengan tempat lahir di Pamalang Jawa Tengah.

"Korban pertama diketahui warga langsung dibawa Puskesmas Torjun namun sesampainya di tempat nyawa korban tidak tertolong," Kata Sujianto