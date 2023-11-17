Gelar Turnamen Futsal, Perindo Tebingtinggi Ingin Tekan Angka Pengguna Narkoba

MEDAN - DPD Partai Perindo Tebingtinggi ingin menekan angka pengguna narkoba di Sumatera Utara dengan menggelar turnamen futsal yang menyasar remaja di Sumut.

DPD Partai Perindo Kota Tebingtinggi menggelar kejuaraan futsal memperebutkan Piala Perindo 2023 di GOR Asber Nasution, Jalan Gunung Leuser, Kota Tebingtinggi, Kamis (17/11/2023).

Ketua DPD Partai Perindo Kota Tebingtinggi Muhammad Erwin Harahap membuka secara resmi kejuaraan futsal memperebutkan Piala Perindo tersebut.

Ia menambahkan bahwa Piala Perindo ini digelar selain untuk menjalin silaturahmi juga untuk menekan angka kejahatan remaja.

"Seperti menekan angka pemakaian narkoba yang saat ini Sumatera Utara menjadi peringkat pertama dalam peredaran narkoba," kata dia.