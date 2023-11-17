DPD Perindo Tebingtinggi Gelar Turnamen Futsal di GOR Asber Nasution

MEDAN - DPD Partai Perindo Kota Tebingtinggi menggelar kejuaraan futsal memperebutkan Piala Perindo 2023 di GOR Asber Nasution, Jalan Gunung Leuser, Kota Tebingtinggi, Kamis (17/11/2023).

Ketua DPD Partai Perindo Kota Tebingtinggi Muhammad Erwin Harahap membuka secara resmi kejuaraan futsal memperebutkan Piala Perindo tersebut.

Kejuaraan dilaksanakan dari Kamis 16 November 2023 hingga Minggu 19 November 2023.

"Kejuaraan ini diikuti 29 tim dari daerah se-Sumatera Utara," ujarnya.

Ia menambahkan bahwa Piala Perindo ini digelar selain untuk menjalin silaturahmi juga untuk menekan angka kejahatan remaja.

"Seperti menekan angka pemakaian narkoba yang saat ini Sumatera Utara menjadi peringkat pertama dalam peredaran narkoba," kata dia.

Kejuaraan ini selain memperebutkan piala bergilir juga akan ada uang pembinaan puluhan juta rupiah untuk para juara.

(Fakhrizal Fakhri )