Warga Antusias Saksikan Turnamen Bulu Tangkis Perindo di Kota Bandung

BANDUNG - Suasana GOR Saluyu Jalan Cibeunying Kolot Kecamatan Coblong Kota Bandung tampak ramai, Kamis (16/11/2023) malam. Warga begitu abtusias menyaksikan laga final turnamen bulu tangkis yang digagas tiga calon legislatif (caleg) dari Partai Perindo.

Ada dua partai final dan satu laga eksibisi dalam turnamen tersebut. Untuk partai final pertama di kelas CC mempertandingkan pasangan Uman/Zat vs Ariel/Yoga. Sementara laga final kedua di kelas AA mempertemukan pasangan Roni/Deden vs Tri/Ahmad.

Ketiga caleg yang menginisiasi turnamen bulu tangkis tersebut masing-masing Ferry Kurnia Rizkiyansyah (caleg DPR RI Dapil 1 Jabar), Epi Sutisna (Caleg DPRD Jabar Dapil 1), dan Kiki Rudiana (Caleg DPRD Kota Bandung Dapil 1).

Sejak pukul 20.00 WIB, GOR mulai dipenuhi warga yang ingin menyaksikan dua laga final turnamen bulu tangkis tersebut. Teriakan suporter masing-masing finalis menambah semarak perhelatan olahraga yang digagas guna memperingati Hari Pahlawan itu.

"Turnamen ini kita gelar terkait Hari Pahlawan sekaligus memperkenalkan caleg dari Dapil 1. Antusiasme warga melihat turnamen ini cukup tinggi. Mereka sengaja datang untuk mendukung jagoan mereka tampil," kata Epi Sutisna, Kamis (16/11/2023) malam.