Viral Gajah Sumatera Seberangi Tol Pekanbaru Diduga Cari Kawanannya

PEKANBARU - Seekor gajah Sumatera menyebarangi menyebrang tol Pekanbaru-Dumai (Permai). Diduga kuat bahwa gajah dewasa itu menyebrang untuk mencari kawananannya.

Menyebarangnya gajah di tol Trans Sumatera yang memang sebenarnya memiliki terowongan penyebrangan (underpass) gajah itu pun langsung viral di media sosial. Terlihat gajah itu menyebarang di kilometer 81. Dari rekaman video yang berdar, terlihat gajah liar itu menyeberang ke arah perkebunan sawit dan diabadikan oleh pengguna tol yang melintas.

Kepala Bidang Teknis Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Riau, Ujang Holisudin memaparkan bahwa gajah yang menyerang dan direkam oleh warga itu adalah gajah bernama Getar. Gajah getar ini sebelumnya bersama kelompok Balai Raja.

"Gajah itu menyerang di kilometer 81 tol Pekanbaru Dumai kemarin. Dia menyebrang dari Balai dan kemungkinan dia akan mencari kelompok gajah Suakamargasatawa Giam Siak Kecil yang berada di sebrang," ucapnya kepada MPI Senin (20/11/2023).

Dijelaskannya, gajah yang menyebrang di KM 81 adalah gajah Getar berjenis kelamin jantan usia sekitar 30-35 tahun. Gajah ini merupakan hajah penyendiri atau soliter.

"Getar ini memiliki karakter yang sama dengan Gajah Codet yaitu berpindah dari Kantong Gajah Balai Raja dan Kantong Giam Siak," imbuhnya.